الشعر

شعر/ الوطن في حقائب الرحيل


  

سامي التميمي ||

 

طريق

طويل

مرّ  وثقيل

بين توقف وأنتظار وأستمرار

كانت عيناي ترصد

 كل نخلة وشجرة وجسر ونهر .

وكل التفاصيل الصغيرة .

حزن وشوق  وحسرات تعتريني .

وعبرات تخنقني .

هل ياترى !؟

يطول الفراق .

وأنا غارق في تلك الدوامة .

صوت يتعالى من داخل الباص وصلنا الحدود.

أنتبهت .

وأذا بعارضة مكتوب عليها ( قف للتفتيش  ) بوابة  الحدود ترتفع للأعلى .

حملت حقائبي وأنا أتلفت يميناً ويساراً .

وكأني لصاً يسرق النظرات

شوقا ً لحبيبته لعشقة

المسجون والمكبل بالبوابات .

أرقب الوطن من بعيد وفي  أخر لحظة ومحطة .

وحرارة الدموع تحرق جفوني .

وأذا بصوت مقرف نشاز  .

أنت .

ماذا في حقائبك .

أفتحها لنرى .

ياسيدي .

ليس سوى الملابس .

وأذا به يقلبها ويبعثرها بهمجية وسخف وأستهزاء .

وهو يردد بأسماعي هل من ممنوعات .

قلت له :

لا  ياسيدي .

حتى وجد ضالته لكي يحقق معي ويستجوبني

 ويستغلني .

 

علم العراق

وحجاب أمي

وشماغ  أبي

وبعض الصور لأهلي وأحبتي وأصدقائي 

وذكرياتي في دفاتر عتيقة بالية .

فنظر  لي .

بأستغراب  وشك وريبة .

قلت له :

ياسيدي

أنه .

العراق .

الوطن كله في قلبي و حقائبي  .

 

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