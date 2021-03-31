الشعر

شعر/ الى قادة النصر؛ المهندس واللواء..!


 

منهل المرشدي ||

 

يا صدى الفتوى إذ ذاع وأبرقا

                       يا كل ذي عقل باصرا أو نطقا

يا مادح الحشد ما كنت مادحه

                       فالفضل للملكوت بان واستبقا

يا منجم الجود وكنز  فضيلة 

                       يا بدر الدجى حيثماشع وانفلقا

يا جمالا وما لأيامنا مثل جماله

                       يا كريم النفس وخلق زاده ألقا

يا سر أماننا في ليل لصوصنا

                        وكاسر الغيل إذ عاث وأسترقا

كم كان نور قلبك مشرقا بيننا

                         لما أسدل الليل بظلماته غسقا                                          

حافظ الميزان للأشراف عزّتهم

                     يا رزقا من الرحمن فهو من رزقا

يا صدى نجف وسعف نخل بصرتنا

                      أبا مهدي وسر حياء الله ما خلقا    

يا كوكب الأشراف وكحل عيوننا

                    ورفيق ذاك الشهم يا نعم ما ارتفقا

من نسل سلمان الولي وسر بطولة

                      من حيدر الكرار نهلا وقد صدقا

بدران وطال الليل لولا ضيائكما  

                       وشرود البال في قومي إذا اتفقا

كنتم كنسيم العطر إذ فاح معطرا

                       كنتم كنور الشمس أشع وأشرقا

لا كل من نال المديح حقا بأهله

                          فناطق الحق لا كمن قال تملقا

ومن انجى بلون الدم عزة اهلنا

                          لا كمن عاث شرا وامات واطبقا

طوبى لمن غدت القلوب عرشا لهم

                          فهام بهم لظى شوق الفؤاد تعلقا

طوبى لسليماني النجم نجم سمائنا

                   وابا مهدي وأبنائه من شاد وصفقا .

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