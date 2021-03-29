الشعر

عارُ العرب في قضية فلسطين


عبد الله ضراب الجزائري

إلى الحكّام والشعوب في الدول العربية الخانعه ، الى عصابة التّهويد في فلسطين

الضّائعه ، الى المقاومين حماة الشّرف والدين والوطن والعزّه

***

اسقوا الغزاةَ دماءً إن هُمُو طربوا ... وفرِّشوا العرضَ للأحبار يا عربُ

زفُّوا العذارى إلى جند البغا فرقاً ... وداهنوهم أنيخوا الظّهر وارتقبُوا

وسالموهم على أرضٍ وساكنها ...وقرِّبوهم بما جُدتمْ وما غَصبُوا

أما ختمتم على بيضاء خاليةٍ ... والعرضُ والأرضُ والأرواحُ تُنتهبُ

أردتم السِّلم بالتَّسليم من طمعٍ ... قوامه العرشُ والأهواء والرُّتبُ

أتحلبون قرودا بالخنا طمعاً ... متى رأيتم قرودا في الورى حَلبُوا

داء التَّدَحْلُنِ قد جذَّ الحبال فذا ... سرُّ القضيَّة مضروب بمن ضُرِبوا

قد كان دحلانُ مندوبا لسادته ... فاللَّومُ واللُّؤمُ في وجه الألى نَدَبُوا

من رُوِّضُوا فرضوا بالعار مُرتفقا ... باعوا القضية بالأطماع وانقلبُوا

ماتت مشاعرهم فالقوم من حجرٍ ... ما حزَّ في موتها خطْبٌ ولا خُطَبُ

يا بائع الدِّين بالدنيا قد افتضحتْ ... تلك الدَّخائلُ بان اللُّؤمُ والكذبُ

عبَّاسُ أهونُ من ذيل لشانئنا ... وعرشُه الوهْمُ في هذا الورى عَجبُ

قد صار عبدا مهينا لليهود سدى ... لسوف تلعنه الأفواه والكتبُ

من أجل وهْمٍ وضيعٍ باع مقدسنا ... أغراه جاه بني الصُّهيون والذَّهبُ

وشى فأردى بجند الغلِّ صفوتَنا ... هل ذلُّه الجمُّ مفهوم له سببُ ؟

العنه والعنْ عُريقات الذي جُلبتْ ... على يديه همومُ الشعب والنِّكبُ

تأكّدوا يا كلاب الكفر أنَّ لنا ... ربًّا عزيزا وسعيُ النَّاس يُحتسبُ

تأكّدوا أنَّ يوم البعث موعدُنا ... يوم القيامة يبدو الجدُّ واللَّعبُ

ألا انعموا في حياة كلُّها قذَرُ ... لتبلونَّ بنار كلُّها لهَبُ

لا يرفع الرأسَ في الدنيا زنادقة ٌ... شلُّوا السَّواعد بالتَّغريب واغترَبُوا

لا ينصر الحقَّ والإسلام منسلخ ٌ... إلى الرَّذيلة والإلحاد ينتُسب

لا يبعث العزَّ ألا مؤمنٌ فطِنٌ ...يأتي المكارمَ ، في ساح الفدا يثِبُ

دمُ الشَّهيد خِضابٌ في عقيدتنا ... به الجنان ُوحور العين تَختضبُ

***

زال القناعُ فشمِّرْ شعب أمَّتنا ... طهِّر بصدقك عارا صار يُرتكبُ

دُمى العروش تجرُّ الحكم في نفَقٍ ...الخزي غايته والذلُّ والعطبُ

لَحِّمْ صفوفَك بالتَّوحيد متَّبعاً ... هدى العزيز فذاك العزُّ والغلَبُ

انصرْ أخاكَ فإنَّ الله سائلُنا ... دعْ غيثَ عونك للمظلوم ينسكبُ

بالجهد بالمال بالأرواح كن مَطراً ... واجرِفْ بسيلك من خانوا ومن غصَبُوا

شعبَ العقيدةِ في ارض الهدى سطعتْ ... شمس الحقيقة والأعمالُ تُحتسبُ

نصرُ العقيدة إخلاصٌ وتضحية ٌ ... إن المكارمَ بالإقدام تُكتسبُ

صِلِ الأقاربَ غدرُ الأهل اثخنهمْ ... لا يغسل العارَ تنديدٌ ولا صَخَبُ

الضرُّ ينخرُ في غزاءَ من رَفَحٍ ... والأهلُ في مصر ما رقُّوا وما غضبُوا

خذلُ الأقاربِ خِزيٌ ويح إخوتِنا ... يا شعبَ مصر كساك الذلُّ والرَّهبُ

أنجدْ أُخيَّكَ يا للعار في بلدٍ ... باتت فضائله بالحكم تُغتصبُ

من يكبح السَّيلَ إن فاضت غواربُه ؟ ... لا يحبس الصِّدقَ أسوارٌ ولا حُجُبُ

***

يا شعبَ أمَّتنا الله ناصرُنا ... في الذِّكر بشَّرنا ، هل وعدُه لَعِبُ ؟؟؟

يا شعب أمَّتنا آجالُنا قدَرُ ... في كلِّ حينٍ نزولُ الموت يُرتقبُ

في الفُرْشِ في العَرْشِ حتَّى في ملاعبِنا ... هل سطوة الموت بالخذلان تُجتنبُ ؟؟؟

يا شعب أمَّتنا أرزاقُنا قدَر ُ... هل يمنع الرِّزق أعداءٌ إذا غضبُوا ؟؟؟

لِمَ الدَّنيَّةُ في الإسلام ؟ حاقَ بنا ... عارُ التَّخاذل والأعراضُ تُنتهبُ

لِمَ الهوانُ ويوم الدِّين غايتُنا ؟ ... إلى العزيز مُعزِّ النَّاسِ ننقلبُ

يا شعب أمَّتنا ابعثْ عقيدَتنا ... انهضْ لوحدتنا ، صُدِّ الألى غَصَبُوا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كارثة التّغريب في الشّعر العربي
عارُ العرب في قضية فلسطين
براءة من أئمّة مُضلِّين
والطلقاء من بني أمية النفاق
وقال اللهُ كُنْ (حَشْد) فكان..!
شعر/ مولد الرجاء والأمل..ومات اهلنا صبراً وهم ينتظرون
شعر/ أنه العراق
شعر/ من بغداد لليمن
إبكي ياصغيرتي ..
شعر/ يوسُفة..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك