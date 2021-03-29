الشعر

براءة من أئمّة مُضلِّين


عبد الله ضراب الجزائري

***

اليهود يدمِّرون أمّتنا ويشوّهون ديننا بأيدي شبابنا الضّال وفتاوى شيوخنا المضلِّين

واحسرتاه من علماء عملاء يستخدمهم الصّهاينة الأعداء لتشويه العقيدة الإسلامية السّمحة بإهلاك القيم وسفك الدماء

 

***

برِئنا إلى الله ربِّ الوجودْ ... من الشّيخِ ذيلِ البغاةِ اليهودْ

من الشّيخ نبْعِ الأذى والعمى ... وخادم رهط الهوى والجحودْ

لقد دكَّ أهل الهدى بالظّنونْ ... وظاهر طغيان جند الصّدودْ

وساند أعداءنا طامعا ... وجاوز بالغيِّ كلَّ الحدودْ

بفتوى الدّمار يدكُّ الديَّارَ ... ويُذكي البلايا بتلك الحُشودْ

حشودِ الجهالة والإندثارْ ... وحوش الرّدى والعمى والجمودْ

برئنا إلى الله من تابع ... يدمّرُ بالغدْرِ عزَّ الجدودْ

ويسجنُ أمّتنا في الهوانْ ... ويُسْلِمُها للضّنا والرُّعودْ

تخندق ضدّ النّدى والشّرفْ ... وناصر رهطا يجذُّ النُّهودْ

ويهتك عرضا حماه الهدى ... ويهلك نسلَ الهُداة الشُّهودْ

فليبيا تنادي ألا لعنة ...على الشّيخ ذيلِ العدوِّ اللّدودْ

فقد هدّها بالأسى والشّقاقْ ... ودنَّس فيها الحِمى والورودْ

وكرّس فيها الضّلال المميتْ ... وأجّج فيها الأسى والشّرُودْ

وسوريا تنادي أيا خائنا ... يعرقلني عن سموِّ الصُّعودْ

فتاواك داءٌ يُضَعْضِعُني ... ويغرق أرضي بتلك الوفودْ

وفودِ التّوحّش والرّازياتْ ... بُغاة ٌ يخونون كلّ العهودْ

بُغاة ٌيدكُّون كلّ القيمْ ... ليدفنوا عزّ الهدى والصّمودْ

برئنا إلى الله من عالمٍ ... عميلٍ ذليلٍ خسيسِ الجهودْ

***

هو الغربُ يطمسُ نور الهدى ... بشيخٍ عميلٍ يبثُّ الكُنودْ

يُظاهر من شوّهوا ديننا ... بقطع الرّؤوس وسلخ الجلودْ

هو الغرب يذبح إسلامنا ... بتلك الفتاوى وتلك البنودْ

يُدحرج أمّتنا في الشِّقاقْ ... ليُوسِعَ فيها لشعبٍ جَحُودْ

***

ألا ايّها الشيخ افطن وتبْ ... أزحْ عنك عار العمى والقيودْ

وأبطل بعلمك سحرَ العدى ... أمِط ْعن هدانا القذى والسّدودْ

وسدِّدْ نِبالك نحو العدى ... عدوُّ العقيدة شعبُ اليهودْ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كارثة التّغريب في الشّعر العربي
عارُ العرب في قضية فلسطين
براءة من أئمّة مُضلِّين
والطلقاء من بني أمية النفاق
وقال اللهُ كُنْ (حَشْد) فكان..!
شعر/ مولد الرجاء والأمل..ومات اهلنا صبراً وهم ينتظرون
شعر/ أنه العراق
شعر/ من بغداد لليمن
إبكي ياصغيرتي ..
شعر/ يوسُفة..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك