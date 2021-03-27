شعر/ أنه العراق

قيس النجم ||
سيثبت لهم انه سيد الرجولة
ويقول لهم ما تمنى ان يقوله
لن يكذب أو يبهرج كلماته
يكفي ما يحمله من وجع
وظلم وقهر قد مزق آهاته
شجاع همام لا يخاف
قد علم كل العظماء الفحولة
أنتِ يا سيدتي لا تستغربي أو تتعجبي
وانت يا اخي لا تتفاجئ
ارفع رأسك انت عربي
قد أحاطوه الف سياف ومجرم
طعنوه في القلب ونهض
لن يستسلم
مزقوه .. دمروه
وأعطوا مفتاح غرفته للسفاح
كي يمارس النكاح
والجرم المباح
لكن لن يهزموا رجولته
وظلت رايته
ترفرف حتى الصباح
سيثبت لهم انه سيد الرجولة
ولا غيره باقي
حتى لو بحور الدم تراق
هذا سيد العرب
أنه العراق
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