د. هاتف الركابي ||
لو كان الامر بيدي ..
لوضعتُ صورتكِ على كل عملاتنا الورقية..
لان العملة التي لا تكفكف دموعكِ ،،
ولا تمنحكِ طفولتكِ الضائعة ..
حرامٌ يُكتب ُعليها صادرة بموجب القانون..
إبكي ياصغيرتي ..
وسيطول بكاءك ونحن ابناء الرافدين
ووضاع الترقيم وحضارة حمورابي
آلينا على انفسنا ومستوحين من الظلامات
الى اخر الكلام والخبن ا
لذي لم نقبض منه الا التبختر والخيلاء ..
يؤسفني أن أقول
أنكِ بدمعتكِ اطفأتِ ضياء الدولة والدستور
ومفوضية حقوق الانسان..
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