شعر/ يوسُفة..!

ضحى الخالدي ||
رزايانا
بأنّا
قَوِينا
نهضنا بعد كبوتنا
ابتسمنا بعد دمعتنا
فجاء صنو الروح
يكسرها حنايانا
خطايانا
بلايانا
بأنا وثقنا
و صدّقنا
و الآن شاهت ملامحنا
في عين مَن زانت له
يوماً سجايانا
و من أقسى رزايانا
و أمَرِّها يوماً حكايانا
أنْ بين ليلةٍ و ضحاها
تغدو أشدّ عيوبنا فتكاً
أُحيلاها مزايانا
و بلوانا
و أشرّ أشرّ ما فينا
أصْدَقُها نوايانا
و أخطاها خطايانا
أنا كنّا لهم سنداً
و إخوانا
و آباءً و أصحاباً
و سقوفاً و جدرانا
علمناهم دروس الخير
دَلَلْناهُم مَراقي الطير
لله درّ قلوبنا الحمقاء
كم كانت عقولنا جوفاء
إذ غاب عنها أهم سؤال
كيف نؤَنْسِنُ بالإحسان حيوانا؟
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