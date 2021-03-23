شعر/ ربيع آخر

ضحى الخالدي ||
كُن غماماً ،
كُنْ كتابا..
كن قصيداً ،
كُن شرابا..
كُنْ كلحنٍ ،
أو عتابا..
كُن ربيعاً،
و شبابا..
لا تكنْ
وحشاً
عذابا..
بل يداً
تحنو،
و بابا..
يفتحُ الافقَ
جوابا..
للدعاءِ
للنداءِ
للمناجاةِ،
سجوداً و مَتابا
لا تكنْ
أبداً سرابا
لا تكنْ
لوعَةَ روحٍ
و اغترابا..
و دعِ الغابَ،
تسامى
إنما
لا تحرسُ
الشاةُ ذئابا..
إنك المخلوقُ حُرّاً
لا تكن عبداً
لصنْوٍ يزدريكا
يقتل الآمالَ فيكا
يسحقُ الانسانَ
و الإحسانَ
ظلماً واضطرابا
إنما الله لخيرٍ يجتبيكا
فاقترِبْ منه احتسابا
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