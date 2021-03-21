شعر/ الى أمي..في ميلادك

عباس كاطع الموسوي ||
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كانت هنا أمي وكنت مدللها
ورغم كبري كنت صغيرا في محرابها
.في الصلوات
في دعائها
كانت تدعو لي
وانا الغائب في الفلوات
كانت الحرب وجعها الابدي
وهي تنوح في الصباح
في المساء
في كل الأوقات
كانت أمي مقدسة
هكذا ينعتوها الجيران
أبتهالتها حزنها بكائها همها
وكل المسرات
غابت عن حياتها
كانت تحمل الضيم
ونحن نساق لحتوفنا القسرية
وحروبه الهَمجيه
التي نحن وقودها
كنا في ديزفول
ونحن نستقبل الغروب
على موعد َمع الفناء
كنا أموات... أموات
في زمن الحروب
امي في كل يوم تقيم لي العزاء
تتفطر منه الجبال نواحها
أمي ليست كل الأمهات
فهي تحمل وجع الذكريات
وعندما تنوح تحس
انك أمام صوت
كأنه صوت الخلجات
التي فارقت أحبابها
أمي هي الحياة
وان رقدت في وادي السلام
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