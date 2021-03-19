حسن جمالُ الدّين

فهل تسمعون ؟؟؟!!

( ضَبُّ الإمارات يَهدمُ بابل ..؟ )

أما تستحون ..؟!

من هي الإمارات حتى تلعبَ بأمجادكم يا صغار القمّل..؟!

مَن طحنونُها ..؟!

شعب القيل والقال .. قيادات الغفلة

أما آن لكم أن تنتفضوا على هذا الواقع المُحرج المُخزي، في كلّ محطّاتكم الإعلامية تضجّون عويلاً عن دور "طحنون" في العبث بمصير العراق

"طحنون" .. ؟

جَربوعٌ من جَرابيع الدَبدَبة ..؟!

يا جماعة ، حتى الاسم مُعيب

هل ثمّة من ديدان الأرض بعدُ لم تعبث في أست كراماتكم

"طحنون" ..؟؟

ومن بقعة على الخريطة ليست تُرى،

حتى مكانُ جُحره في الصحراء محرجٌ لكلّ أقوام الزواحف في العراق

طحنونُ يا أمة الشقاق والنفاق والمزق ..؟!

أين الأسماء ..؟!

أين المولى القائدُ والزعيم؟!

أين فيكم ذاكَ الحكيم أين العزيز ..

أين الرجال الذين يُحرجون الشمس إن غضبوا ؟!!

هل بات الكل ورقاً، ومن جُحره يحكم العراق "طحنون" الجُربوع ..؟

"طحنون" يقود ساحات تشرين الأغبر،

"طحنون" يرفع الخيام،

"طحنون" يدفع المال لشيوخ الغنم،

"طحنون" يُملي على كاكا الجمهورية والكاكا ينفّذ،

"طحنون" يخطّط ورئيس الوزراء ينفّذ،

"طحنون" من جاء برئيس الوزراء،

"طحنون" عيّن مستشاري رئيس الوزراء،

"طحنون" يعيد بناء المخابرات العراقية،

"طحنون" يشرف الآن على المخابرات،

"طحنون" أقال رجال الأمن المسؤولين عن ملفّات الإرهاب،

"طحنون" ينقل 200 ضابط مخابرات إلى المنافذ الحدودية،

"طحنون" يشكّل فرق الاغتيالات في البصرة والناصرية وكربلاء،

البعثُ يعيدُ أدوارهُ في بناء الدولة العميقة و"طحنون" المخطّط والمموّل

ماذا بعد ..؟!

ماذا فاتني ..؟

متى سنسمع عيباً وخزياً جديداً يضافُ إلى قائمة العار هذه؟!!

ما جديدُ "طحنون" الذي ننتظر ؟

متى سنسمع أنّ "طحنون" قد حلّ الجيش العراقي

أو .. أنَّ "طحنون" الضّب ، قد قرّرَ حلّ الحشد لانتفاء الحاجة إليه ..

وربّما غداً ..

"طحنون" يقرر بقاء المرجعية في النجف أو انتفاء حاجتها ..!

هذا إن رأى "طحنون" أهمّية لبقاء النجف ومن فيها ..!

أما تستحون يا رجال العراق ، أما بقيت فيكم من الرجولات خصلة، ولو واحدة ، نلوذ فيها من شناعة هذا العار؟؟!

ضبٌ جَربُوعٌ في الصحراء يعيث فساداً بزقّورات سومر ويهدُّ البوابات على رأس نبوخذ نُصّر ..؟

ضَبٌ يقلبُ ميمنة نجفكم على ميسرة كربلائها ويثلّث لكم بغداد المدوّرة؟!!

وأيُ ضبّ .. ليت اسمه يَليق ..

عويلكم في المحطّات يقزّزُ أقوام النمل ودودَ الأرض

كفاكم نُواحَ أراملْ وبكاء ثكالى

هذا برلمانكم وذا أنتم به الغلبة والكثرة،

أقيلوا حكومة "طحنوووون" وأعيدوا الكاكا إلى الجبل ..

أنا لا أقولُ بانقلابٍ ولا عسكر

سياسة بسياسة .. دولة مؤسّسات وحكومة شطّت وحادت عن الدرب وقد آن استبدالها،

هل هي كيمياء .. أم اختراع البنسلين ..؟!

أم أنّ أميريكا كتبت صكّ ولايتكم بسم "طحنون" وجعلت منكم عبيداً له لا تملكون سوى عويل المحطّات

أعيدوا هيبة دولتكم التي أخنى على شرفها ضبّْ .. ومن جُحرٍ غريب !

ضبٌّ هزيلٌ مغمورُ الجُحر والنسب

منذُ ألف وأنتم بلد النُواح ..

شهيدكم على الرّماح يُطافُ برأسه ، ويَزيدُكم يحكم اللطّامة ..!!!

عيييب .. كفى يا أمّة الشقاق والمزق .. كفى !

حسن جمالُ الدّين