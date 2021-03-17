شعر/ كيف أواسيكم ؟!

سامي التميمي ||
كيف أواسيكم
كيف .
أواسيكم أبناء وطني
أهلي
أحبتي .
وأنتم أهل الوجع.
كيف .
أصف
وأروي معاناتكم
فكل الأقلام عاجزة
وحائرة
ترتجف من شدة الفزع .
فبعضكم
نُحر
وحرق
ومات تعذيباً
وبعضكم
أصابه المرض والحزن
والخوف والهلع .
عجباً!؟
بعض
الناس
تمجد الحكام
وتفسر الأحلام
وتتبع خطى الظلال والأوهام
وتبايع حكام الجهل والضلام
وتنحني ساجدة للأصنام .
لاتحزن
ولا تبالي
ولاتبكي ولاتئن .
لوجع وحرمان الشعوب
بل تتغنى
وتبكي
لموت
سلطان جائر .
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