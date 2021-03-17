عاجل : الحشد الشعبي يعلن احباط تسلل لـداعش الارهابي شرق صلاح الدين
الشعر

شعر/ كيف أواسيكم ؟!


 

سامي التميمي ||

 

كيف أواسيكم

كيف .

أواسيكم أبناء وطني

أهلي

أحبتي .

وأنتم أهل الوجع.

كيف .

أصف

وأروي معاناتكم

فكل الأقلام عاجزة

وحائرة

ترتجف من شدة الفزع .

فبعضكم

نُحر

وحرق

ومات تعذيباً

وبعضكم

أصابه المرض والحزن

والخوف والهلع .

 

عجباً!؟

بعض

الناس

تمجد الحكام

وتفسر الأحلام

وتتبع خطى الظلال والأوهام

وتبايع حكام الجهل والضلام

وتنحني ساجدة للأصنام .

 

لاتحزن

ولا تبالي

ولاتبكي  ولاتئن .

لوجع وحرمان الشعوب

بل تتغنى

وتبكي

لموت

سلطان جائر .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ كيف أواسيكم ؟!
السعادة في رواية زوربا اليوناني
شعر: ارجوك لا توقظه..الى شهداء جسر الائمة
شعر/ يزاحمني بـ (حضرتك ) الحمامُ
فيروسٌ فتّاك في الأمّة
*مهداة الى السيد السيستاني**من الشاعر : احمد الطحايلة* *غزة - فلسطين*
شعر/ في ذكرى الإنتفاضة الشعبانية المباركة..
سلطة الجواهري..!
بيتان لسعدي يوسف ..!
شعر/ باق ٍ اغنيك جُرحا ً
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك