الشعر

شعر/ في ذكرى الإنتفاضة الشعبانية المباركة..


 

 

السيّد جابر السيّد حبيب المؤمن ـ شاعر الإنتفاضة الشعبانية ||

 

تحيّة إلى ثوار النجف الأبطال ..

================

وهي إحدى مجموعة قصائد نظمها

أبان الإنتفاضة الشعبانية الإسلامية 1411 هجـ/1991م

================

بِأيّ وَجهٍ تُلاقي النّاسَ يا صَمَدُ                                  

فَقَد هَربتَ فَأينَ الحزمُ وَاللَّدَدُ

 

دَعَوتَ لِلحَربِ في عَسفٍ وَعَن لَهَفٍ                                 

كَأنّها نُزهَةً يُجلى بِها الكَمَدُ

 

حَتّى إذا إستَعَرَت شَعواءَ حاميةً                           

يَذوبُ فيها الحديدُ الصُّلبُ وَالصَّلِدُ

 

جَعَلتَ أبناءَنا وَقداً لِساعِرِها                                          

وَلَم تُبالي إذا أربى بِهِم عَدَدُ

 

هُمُ الشّبابُ بِعِزّ العُمرِ وا لَهَفي                             

عَلى شَبابٍ بِعِزّ العُمرِ ما سَعِدُوا

 

راحُوا ضَحايا لـ(صدّامٍ) وَزُمرَتِهِ                                         

فَيا لَهُ في دِمانا والِغٌ حَرِدُ

 

فَكَم أطاحوا بَبدرٍ مِن مَطالِعِنا                                          

وَكَم تَشَرّد مِن آجامِنا أسَدُ

 

يا صَيحَة الثأرِ هُزّي مِن شَمائِلِنا                                   

وَأجّجي في دِمانا النّارُ تَتّقِدُ

 

لَعَلّ هذا الذي نِلنا عَلى يَدِهِ                                          

مِنَ النّكالِ بِأخذِ الثّأرِ نَبتَرِدُ

 

يا ثَورَةَ الحقّ تَحميها سَواعِدُنا                                      

وَتَفتَديها قُلوبُ الصّيدِ تَحتَشِدُ

 

يا ثَورَة الحق لا تَنسي جَرائِمَهُم

فَكم أغارَوا ؟ وَكَم جارُوا ؟ كَم إضطهدوا ؟

 

يا ثَورَة الحق قَد دالَ الزّمانُ بِهِم                             

فَلَيسَ يُنجيهِم مِن نارِنا أحدُ

 

وَهذهِ سُنَن الأيام نافِذةً                                            

وَلَيسَ يُفلتُ مِن أحكامِها أحدُ

 

يَومٌ لَكُم وَلَقَد وَلّى وَقَد كَسَبَت                                    

أَيمانُكُم كُلّ ما يَشقى بِهِ البَلَدُ

 

وَجاءَ يَومُ الأُلى مَن كُنتَ تُوسِعُهُم                           

قَتلاً وَسِجناً وَتَشريداً وَقَد صَمَدوا

 

حَل العِقاب جَزاء للأُلى ظُلِموا                          

وَعُذّبوا وَإستَباحوا الدّين وَإضطَهَدوا

 

يا فِتيَة النّجَفِ الفادون مَعذِرَةً                                     

فَلا يُوَفّيكُم عَن بَذلِكُم رَفَدُ

 

صُلتُم وجُلتُم دِفاعاً عن مَبادِئَكُم

أَكرِم بكُم فتيَةً أذكاها مُعتَقدُ

 

لأن أُثيرَت لِردع الظُلم نخوتكُم

تَرى الأعاجيبَ منكُم كَيفَ تَطّرِدُ ؟

 

شُنّت على نهج العشرين ثورتكُم

يا مَن عَليهم لواء المجدِ يَنعَقِدُ

 

أمجادُ (كاظِم) قد عادَت بِثَورَتِكُم

والحاجِ (نَجمٍ) وَهل أمثالُهُم نجِدُ ؟

 

أولاءِ عَطّرَتِ الدُنيا مآثِرُهُم

ماتو كِراماً فما هانوا ولا إرتَعَدوا

 

لَئِن تَسَلّمَ كُلٌ كَشفَ سيرتهِ

بالعارِ والنارِ يا (صَدامُ) تَنفَرِدُ

 

عَرّيتُموهُ وَكانَ الزّيفُ يَحجُبُهُ

عَن العُيونِ فهذا مَخضُهُ زَبَدُ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ في ذكرى الإنتفاضة الشعبانية المباركة..
سلطة الجواهري..!
بيتان لسعدي يوسف ..!
شعر/ باق ٍ اغنيك جُرحا ً
شعر/ بين يدي (علي)
في فلسفة الوجود والوحدانية ومدح أمير المؤمنين
شعر/ رسم الشيطان خط الشر معوج
شعر/ هم فكرة الله
شعر/ عتب على وطني..الى العراق دام ظلمه
بابا حباب وحنون .. بابا ما يحب الدماء ..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك