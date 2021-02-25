الشعر

شعر/ رسم الشيطان خط الشر معوج


 

حميد الموسوي||

 

ونسينا فرحةَ الميلادِ يا نفسَ محمد *

 

يا قرينَ الكعبه والقرآن ..

 

يا فرقان يمشي .. يتجسد

 

انت حبلُ الله والعروةُ والحقُ المسدد **

 

يا صراط َالله ..يا باب (المدينه )***

 

رسم الرحمنُ خطاً واضح الخطوات أبلج

 

رسم الشيطانُ خط الشر معوج

 

رسخ  الرحمن خطا نوره (باب المدينه )

 

نصب الشيطانُ خطواتِ غوايه

 

واحابيلَ جهاله

 

وضلالاً معتم الجنبات أعرج

 

بابها باب  (السقيفه )..

 

سامرّياً ..صنميا ً كان عرّاب ( السقيفه))

 

 واماماًاحمديّا..هاشمياً ..

 

كان بواب (المدينه))

 

نحن بايعناك  يا باب ( المدينة ).

 

نحن بايعناك ياهرون.. واختاروا ( السقيفه)

 

ونبذنا سامرياً عجله المشؤوم يجتر زعافا

 

صاح من باب السقيفه: أن هلموا....

 

وخوار العجل يعلو...

 

خدع القوم ..على اعقابهم عادوا

 

ولذنا ب (الوسيله ) ****

 

فخطونا

 

وعلى هدي سراجك..

 

شع من فاطمة الزهرا قناديلُ الرساله

 

فتمسكنا باذيال الولايه ..

 

فرقدٌ يخلفُ فرقد... رايةٌ تعقبُ رايه

 

كلهم نوحٌ بهم تزهو (السفينه)*****

 

احمديون هداةٌ... علويون هواشم

 

*************

 

ونسينا فرحة الميلاد يا سر الرساله

 

سرمديٌ حزنكم يمتد من يوم الرزيه

 

أمن الدين ..من  العدل ..من العرف تغيبك (السقيفه)؟!.

 

أمن الانصاف أن توضع في شورى سخيفه ؟!.

 

ولماذا حشدوا كل وحوش الكون ضدك؟!.

 

ولماذا اطلقوا كل رماح الجبن نحوك ؟!.

 

أمن الانصاف أن يقرن أسمك

 

بأسم أولاد البغايا ؟!.

 

أي أمه فضلّت روث البهائم

 

 حاربت نور السموات

 

ولاذت بال (زريبه )؟!!!.

 

خسئوا خابت رؤاهم أي خيبه

 

*************

 

آه يا بنت محمد

 

آه يا قديسه الجنةِ ..ياحوراء يادراً منضد

 

يارضا الله ..وياكوثره ******

 

يا نسل ياسين ليوم الدين يمتد

 

أي غدرٍ..أي قبحٍ ..أي عار ٍوصلافه

 

ان يغير الصنميون على دارك عدوا ؟!.

 

يا لأجلاف الصحارى

 

لم يضيعوا الدين وحده ..

 

لم يهينوا كل منهاج محمد

 

صادروا ارث النبوه

 

ما أكتفو ..لا

 

بل اضاعوا  النبل والناموس

 

والنخوة والغيرة

 

ساؤا  للعروبه

 

قد نسوا الله فأنساهم 

 

فصاروا من مسوخ الغاب أنساباً

 

قبائل

 

وتساميتم فصرتم محور الكون

 

ينابيعا ..مناهل

 

محور الكون

 

ودين الله من انفاسكم

 

في كل عصر يتجدد

 

محور الكون

 

بكم ايمان كل الناس يشتد

 

·       * اشارة الى اية  ( المباهلة ) /  فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين . / فكان الابناء الحسن والحسين وكانت النساء فاطمة الزهراء وكانت الانفس الامام علي ... وحديث المباهلة مشهور .

·       ** حبل الله اشارة الى الاية / واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا..... / والعروة اشارة الى الاية / فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم .

·        * ** المدينة : اشارة الى حديث رسول الله ص : أنا مدينة العلم وعلي بابها

 

·       *** *الوسيلة  / اشارة الى الاية : وابتغو ا الى الله الوسيلة . وكل التفاسير اشارت الى ان المقصود بالوسيلة هم ال بيت النبي ص.

·       **** * السفينة اشارة الى حديث النبي ص : مثل اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها  غرق وهلك .

****** الكوثر فاطمة الزهراء ..اشارة الى سورة الكوثر .... انا اعطيناك الكوثر ..... ورضا الله  اشارة الى الحديث / ان الله يرضى لرضا فاطمة الزهراء ويغضب لغضبها .

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