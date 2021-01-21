شعر/ نثار وجع..!

د.نعمة العبادي||
يغترفون بقايا الليل..
يركضون خلف الظلام..
مهلاً ايها الشروق..
لا تعجل...
يتأبط كيساً به زوادة (رغيف خبز ورأس بصل ورأسي طماطم)..
وقصاصة لفاطمة..
مدسوسة في اعماق بنطاله العتيق..
(چبس ليز أبو الربع وعصير رمان ودفتر أبو الستين..)
يفتش في وجوه المارة..
يتابع الخطوات المتباطئة..
وفي خلده.. يا الله.. جاء الرزق.. أكلت فاطمة اليوم (چبساً)..
دوي صراخ...
اقدام مسرعة...
وصوت من البعيد..
الموت.. الموت.. الموت..
جعفر وووووو.. صحائف مضمخمة بدم موجوع..
خليط وجوه.. ونثار عيون..
أكيداً.. هذا جعفر..
في بنطاله بقية من وصايا فاطمة..
من قرب رصيف حزين في ساحة الطيران..
صباح ٢١ ك٢ ٢٠٢١
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