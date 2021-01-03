الشعر

شعر/ لا لم تمت


 

د. حسين القاصد

..........

لا لم تمت.. ذكراك ثأرُ

لا لم تمت.. أيموت نصرُ

يا زهو أرض الرافدين

مُن قبلُ.. هل مات الحسين؟

يبقى ضياؤك نور عين

كان الظلام وأنت بدرُ

لا لم تمت أيموت نصرُ؟

....

كل السواتر ترتجيك

وعيون جندك تفتديك

الحشدُ أنتَ..

الحشدُ فيك

لا لم تمت أيموت نصرُ؟

...

ها الساتر ظل يدردم يمكن صاح الشايب وين

الساتر ظل يدردم

...

تبكيك أسوار السواتر

في كل حرب انت حاضر

يا شيبةً صارت منائر

...

ها.. الساتر لمّن دردم.. گلنه الشايب حن لحسين

الساتر لمن دردم

..

مازال صوتُك كالمدافعْ

والحشدُ من فحواك نابعْ

ذا شيبُك اللألاءُ ساطعّ

...

مهما جرى.. نجواك فجرُ

لا لم تمت.. أيموت نصرُ

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