الشعر

شعر شعبي / أم الشهداء..!

79 2020-12-31

 

ضحى الخالدي||

 

ألزمي ظهري و اسنديني

يا أعدَل ظهر مَحني

و ضلع مكسور احسبيني

و احضنيني

 بمحنّة والدة تحبني

و عيونچ الحَمرة تباريني

و تنشّف دمعة لِبجفني

يا أترَف غصن

يشبگ جرح بَسكوت

لچن طول الدهر 

صرخِتَه تصحّيني

و وَنِّتَه تفززني

عبث كل عمري

المضى و الجاي

گزاز مطشّر

و بس غوثچ يلِمْني

 دِلِمّيني

و اقبليني

على ذنوبي اقبليني

التقبل البسمار

معقولة مَتقبلني ؟!!!

 

وَإِنْ

زينب

مارشال الكرامة

و انتِ

أميرال الشرف

و قائد أركان الإباء

زينب

جيش إعلامي لحُسين

من بعد جرح النهر

و سَقْط اللواء

و انتِ للإسلام صرتِ اٌكبر تحالف

من جيوش الكبرياء

و الطهارة

و القداسة

و الصمود

يا ثمال الأنبياء

انتِ يا كوكب يتيم

انتِ يا شمس الرسالة

الكِسْفَتْ بصفعة لئيم

انتِ يا جرح الرجولة

الخجَّل التاريخ

و من المستحى لِسّا يِوِنْ

باب يطرقها النبي طالب إذِنْ

و حمّالَة حطَبْ عالعتْبَة و يگلْهُمْ وَ إنْ

نگطة غِيرَة حَمْرة

طاحَتْ بطيحة المِحْسِنْ

مو مِنْ جِبين رْجالْ

ما عِدْهَه حَياء

لا اا

فاطمة لخاطر خِدِرْها

يعرگ جْبين السماء

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