شعر شعبي / أم الشهداء..!

ضحى الخالدي||
ألزمي ظهري و اسنديني
يا أعدَل ظهر مَحني
و ضلع مكسور احسبيني
و احضنيني
بمحنّة والدة تحبني
و عيونچ الحَمرة تباريني
و تنشّف دمعة لِبجفني
يا أترَف غصن
يشبگ جرح بَسكوت
لچن طول الدهر
صرخِتَه تصحّيني
و وَنِّتَه تفززني
عبث كل عمري
المضى و الجاي
گزاز مطشّر
و بس غوثچ يلِمْني
دِلِمّيني
و اقبليني
على ذنوبي اقبليني
التقبل البسمار
معقولة مَتقبلني ؟!!!
وَإِنْ
زينب
مارشال الكرامة
و انتِ
أميرال الشرف
و قائد أركان الإباء
زينب
جيش إعلامي لحُسين
من بعد جرح النهر
و سَقْط اللواء
و انتِ للإسلام صرتِ اٌكبر تحالف
من جيوش الكبرياء
و الطهارة
و القداسة
و الصمود
يا ثمال الأنبياء
انتِ يا كوكب يتيم
انتِ يا شمس الرسالة
الكِسْفَتْ بصفعة لئيم
انتِ يا جرح الرجولة
الخجَّل التاريخ
و من المستحى لِسّا يِوِنْ
باب يطرقها النبي طالب إذِنْ
و حمّالَة حطَبْ عالعتْبَة و يگلْهُمْ وَ إنْ
نگطة غِيرَة حَمْرة
طاحَتْ بطيحة المِحْسِنْ
مو مِنْ جِبين رْجالْ
ما عِدْهَه حَياء
لا اا
فاطمة لخاطر خِدِرْها
يعرگ جْبين السماء
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