شعر/ ذاتَ شيبة..!

ضحى الخالدي||
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أنخ ركابك ها هنـــــــا أقبِلْ
من دم الأكرمين لدينا ها هنا طللُ
إذْ كلُّ النجوم تســــاقَطت
في المفرقين بياضاً كان يشتعلُ
وألفُ شمسٍ قد أشرقت من مبسمٍ
وخيطُ صبحٍ من جبين الفجرِ ينفتلُ
إذا قلتَ (بويه)تنحني مني الضلوع
أسىً فأنا قلبي يتيمٌ تائهٌ وَجِلُ
وأنت شيبُ الأرض والخلود والأزلُ
يا شيبة التأريخ أبا مهدي يا أيها البطلُ
إني رأيتُ النارَ تقبّلُ الكفّ القطيعَ
وتلثم موطئ الأقدام منك وتبتهلُ
يا قاصم الكفرِ يا صيحةَ الجبارِ
ونفخةَ الصورِ وصوتُ الموتِ فيك يُختزَلُ
فكيف جمعت الموت والحَيَواتِ في كفٍّ
وفي كفٍّ يقيناً كلُّهُ خَيْرٌ وخيرُهُ كُلُّ
بكتِ المنايا خضوعاً حين جُدتَ بها
روحاً تُذِلُّ الموتَ وأنت الباسمُ الجَذِلُ
همُ الأقزام والأطفالُ دونَكَ
ووحدك أنت قاسمُ أيها الرجلُ
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