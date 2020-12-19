الشعر

🛑 قصيدة مهداة للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني رحمه الله.


 

♦️ بقلم ✍️ اللواء محمد حسن العلي.

 

♦ لن أساومْ...

 

قُلْ لمن باعَ دمائي لن أساومْ

ولمن دنّسَ أرضي لن أسالِمْ

ولمن  أفطرَ من لحميَ ميتاً

إنَّما عن غوثِ شعبي ظلَّ صائمْ

ملكُ الغدرِ بأهلي عاثَ قتلاً

إنِّما في حضرةِ الأعداءِ خادمْ

جاهلٌ في  مصحفي في لغتي

إنما في السَّلبِ والتَّشريدِ عالمْ

قُلْ لَه : (سلمانُ منَّا) قالَها:

سيدُ البطحاءِ في عهدِ المَرَاحِمْ

كانَ (سلمانُ) حساماً عندما

كانتِ الأعرابُ تسعى للغنائمْ

من جديدٍ عادَ سلمانُ لنا

وتجلَّى اليومَ من (فارسَ) (قاسمْ)

(قاسمٌ) جيش همامٌ باسلٌ

فرَّ مِنْهُ  الموتُ إِنْ  خارت عزائمْ

وشهيد الحق باقٍ مثلما

شجرُ الزيتونِ بالخضرةِ دائمْ

وعلى الأعداءِ سيفٌ مشهرٌ

 

وقضاءٌ مبرمٌ مامنهُ عاصِمْ

 قاسمٌ من عزمهِ قد أنزلت

فَوْقَ سفرِ المجدِ آياتُ الملاحمْ

قاسمٌ صاغَ زماناً معجزاً

ناضراً ولّى بهِ ذُلُّ الهزائمْ

قاسمٌ  كالصبحِ باقٍ أبدا

كلُّ من ظنَّه ميتاً  كانَ واهِمْ

ايقظ  النجم على بردته

صوته كان أزيزاً وزمازم

 دجلة يبكي فراقاً مثلما

له حلوان مع العاصي سواجم

وعدُ (نصرُ اللهِ) مُذْ أطلَقَهُ

ذُعِرَتْ في وكرِها صلُّ الأراقِمْ

وبياضُ الثَّلجِ في هامتِهِ

صارَ في التَّاريخِ فخراً للعمائمْ

وإذا ما القدسُ نادت في الوغى

زأرت في الشّامِ أشبالٌ ضراغِمْ

جيشنا السوريٌّ كم معجزةٍ

سطرت في سفره أم الجماجم

قاسيونُ الشامِ في مربضهِ

وستبقى الشَّامُ أمّاً للعواصِمْ

طبعَ اللهُ بقلبي حبَّها

ضحك الفجرُ بخدِّ الشَّامِ باسِمْ

شامُنا الفيحاء في أعيننا

وفلسطينُ لنا غزةُ هاشمْ

كلُّ من كانَ رماديَّ الهوى

كانَ في قتلي وفي سلبي يُساهِمْ

قُلْ لَهُ: هيهاتَ منَّا ذِلةٌ

ليسَ منا مثلهُ عبدَ الدَّراهِمْ

مجلسٌ للأمنِ لا أمنَ بهِ

وبهِ الظَّالمُ للمظلومِ حاكِمْ

في فلسطينَ رجالٌ أقسموا

بيتَ لحمٍ مثلما الأقصى توائمْ

واكتبوا عنَّا وعنهم حكمةً

أبداً تُحفَرُ في كلِّ المعالِمْ:

لا يساوي التَّاجُ في رأسِ مساومْ

شِسعَ نعلٍ عندَ جنديٍّ مقاوِمْ

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