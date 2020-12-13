شعر/  صفائح الخيالات..!

محمد الجاسم
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يامَنْ تكوَّرَ في قلبي مدارَ جوىً
هلّا اكتشفتَ دُواري وانشغالاتي
يامَنْ فَرشتَ بعيني روضةً مُلِئَتْ
مِنْ فائضِ الغيضِ أو فرطِ انفعالاتي
العشقُ عندكَ مكتوبٌ بناصيةٍ
أجَلٌ تحتّمَ بين الماضي والآتي
إني نذرتُ لساني أن يهيمَ بهِ
حتى استطالَ كأذنابِ النهاياتِ
كيْ لا أصدِّقَ ما قدْ كنتُ أكتُمُهُ
ثُمَّ اهتممتُ بقلبٍ دونَ نبضاتِ
إنَّ التفَكُّرَ كونٌ جلَّ باعثُهُ
فيهِ التأَمُّلُ ذُهْلٌ بارتداداتِ
لولا وجدتُ متاهاً دونَ طلعتِهِ
عبْرَ اضطرامٍ سَما بَوْحاً وآياتِ
أمْ يزرعُ النَّوْءُ تِيهاً لا قرارَ لهُ
سوى صفائحَ بيضٍ من خيالاتي
هاجتْ مشاعرُ حُبٍّ لنْ أذوقَ لها
نصّاً وروحاً بلا فيضِ انثيالاتِ
العشقُ حقلٌ من الأوهامِ مشتعلٌ
صديانُ لايرتوي إلّا بآهاتي
العشقُ حربٌ على الأوجاعِ أقْحَمُها
لابُدَّ يوماً تعي عُنْفَ انتصاراتي
ناصريةـ دورتموند/ألمانيا
7كانون أول2020
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