شعر/ نصركم فيه جمال المحتشدين..!

احمد لعيبي ||
يا سيد النصر
يا سيد السواتر
يا من لم تدر ظهرك للوطن
يا من نذرت دمك للارض
في يوم نصرك
الذي اعز الله به حشدك..
لازالت روحك بين محبيك..
لازال شعرك الابيض يملأ جبال مكحول مثل الثلج..
لازال جندك في السواتر..
يا ايها المتفرهد دمه..
يا ايها المتوذر جسده
ستبقى انت النون في كلمه النصر..
وستبقى انت الشين في كلمة الحشد..
في يوم النصر ..
السلام على الشهداء القادة الاحياء ..
السلام على رجال الله وعلى
عوائلهم..
السلام على جيشنا الباسل
وشرطتنا الاتحادية
وجهاز مكافحة الارهاب..
صُناع النصر والحياة ..
نصركم فيه جمال المحتشدين
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