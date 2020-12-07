الشعر

فلك طرّك..!


 

د. حسين القاصد ||

 

 إن استعمال اللهجة العامية بين المولد وبين الطارئ ( الأجنبي) وبين ما له أصل عربي لكنه اندثر وغاب في دهاليز المعاجيم ، إن هذا الاستعمال لم يغب عن ذهن الشاعر العراقي الفصيح ، لكن هل كل ما يقال إنه من اللهجة العامية هو عاميّ حقاً ؛ فما زال  في الدعاء الغاضب لدى الأمهات الجنوبيات ما يشي بالعاميّة لكنه يملك جذورا في الموروث العربي الفصيح سواء كان أصيلا أو من اللغة المولدة ؛ ولنقف عند الشاعر سراج محمد ، ففي قصيدته (مالم يقله عبد الأمير جرص) ،  يقول في أحد أبياتها : 

أنا الجنوبي من قد ( طرّه فلكٌ ) ... و( فرّه الدهر ) مذ أم مع الغسقِ

   والشاعر وضع ( طرّه فلك ) بين قوسين لأنها صارت من اللهجة العامية بعد شيوعها جنوب العراق دون غيره ؛ لكن لها أصل في الموروث الفصيح ؛ فمن معاني ( طرّ) : (طَرَّهُ بِالسَّيْفِ : قَطَعَهُ ) ؛ أما المفلوك ، فيقول العلامة د. محمد حسين الأعرجي : ( للمفلوك أصل في اللغة المولدة فالمفلوك : هو الذي ضربه الفلك فافتقر كما قالوا في الذي ضربه الفالج : مفلوج . ومن عقائد العامة أن الأفلاك تقدر الأرزاق ... ثم لما صار المفلوك عندهم الفقير اشتقوا منه فعلا لمن افتقر فقالوا : فُلِكَ أي : ضربه الفلك) ؛ لذا فإن المعنى مستقيم ، لدينا ، لغةً ولهجةً ، فصيحاً وعامياً ، لكنه اندثر عند بعض المدن واغلب البلدان العربية ، ذلك لأن الأدب العباسي أدب  عراقي محض لا يكاد يفهمه بدقة الا العراقي – كما يرى العلامة الأعرجي-  لذلك يحتفظ العراقيون بأغلب ما قيل من مولد وأصيل في العصر العباسي ، وظل أغلبه يجري على ألسنتهم ، حتى اندثر عند الآخرين وظنوه عاميّا .

 أما ( فرّهُ الدهر ) فإن ( فرّه) عامية عراقية لا أصل لها في اللغة ولا في المولد ، وهي عند العراقيين تعني ( دار به ) أما الدهر فهو كما  قال (‏ابن سيده: وجمعُ الدَّهْرِ أَدْهُرٌ ودُهُورٌ، وكذلك جمع الدَّهَرِ لأَنا لم نسمع أَدْهاراً ولا سمعنا فيه جمعاً إِلاَّ ما قدّمنا من جمع دَهْرٍ؛ ؛ قال الأَزهري:، قال أَبو عبيد قوله فإِن الله هو الدهر مما لا ينبغي لأَحد من أَهل الإِسلام أَن يجهل وجهه.

  ولقد صب الشاعر كل معاناته من خلال التناص مع الشائع دعاءَ غاضباَ ، مستثمرا دلالته ومعاناة الجنوبيين ، فالاتكاء القضوي هو الفقر والعذابات ، أما النسق الثقافي المضمر فهو باختصار شديد : إن " المفلوك"  "المدهور" سراج محمد (شروگي) وهي تسمية تطلق على الجنوبيين نسبة الى سكنهم جنوب شرق العراق وفي مثلث الهور تحديدا 

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