شعر/ هي ارض اسمها فلسطين..قافية الوقار

محمد الجاسم ||
قافية الوقار
كطائرةٍ
منْ شراعِ الندى
حلَّقَتْ نفسيَ اليومَ
دونَ متاعٍ
ودونَ هدى
ترقبُ العينَ
ماذا تَرى
ترقبُ الروحَ
أينَ المَدى
تلثمُ الفاهَ
أن لا يبوحَ بأسرارِ أسبابِ هذا العمى
يا لسانَ الأغاني المَلولْ
ياحروفَ اللّظى
حين تغفو الحقولْ
هلْ نَبا بكَ الَيومَ طيفُ الهُطولْ
حين تبكي السماءُ
مِنْ غيرِ غَيْمْ
ومِنْ غيرِ سقفٍ
ومِنْ غيرِ حُلْمْ
ومِنْ غيرِ عَرْضٍ وطول..!
كلّما ردَّدَ الغيبُ أنشودةَ الإنتحارْ
أراني ألوذُ بقافيةٍ مِنْ وقارْ
كلّما ينقرُ القحْفَ نَوْحٌ عتيقْ
تلوحُ بذهني الشفيقْ
نفْحَةٌ من فخارْ. !!!!
الشاعر
محمد الجاسم
ناصريّةُ ـ دورتموند / ألمانيا
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