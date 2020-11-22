الى شيوخ البلاط السعودي

عبد الله ضراب الجزائري
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شيوخَ البلاطِ .. شيوخَ الحَرَمْ ... شيوخَ الهوى والعمى والصَّممْ
جلبتم إلينا فضيعَ الرَّزايا ... جلبتم شرورَ الأسى والألمْ
فبدَّدتمُ الشَّملَ في أرضنا ... بفتوى تبثُّ الرَّدى والنِّقمْ
توالون عرشَ السَّفيه العميلْ ... فتبًّا لكم يا قطيع الغنمْ
أطعتم ملوك الفساد العريضْ ... سعيتم لنشر الرَّدى كالورمْ
وشوَّهتم الدِّين نهج السّلام ... فأنتم دعاة العمى والظُّلمْ
فأين العقيدة أين الورعْ ... وأين العلوم وأين القيمْ ؟؟
فتبًّا لكم يا دعاة الشقاق ... قطعتم حبال الهدى والرَّحم
وتبا لكم يا رؤوس النِّفاقْ ... عبدتم ملوكَ الهوى كالصَّنمْ
تدكُّون غدرا صبايا اليمنْ ... وترمونهنَّ بتلك الحِمَمْ
وتدعون للقتل في شامنا ... فأنتم دعاة الأذى والجَرَمْ
فتبًّا وتبًّا لشيخ الحظوظْ ... فشيخ المطامع لا يُحترم
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