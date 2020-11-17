الشعر

شعر/ نافذتي على الطريق


 

سامي التميمي ||

..............

ليل خريفي

هائج

وأمطار غزيرة

تطرق

أسماعنا

ونوافذنا

وسقوفنا وأبوابنا

صفير الرياح

وفحيح الأشجار

لايكاد يهدأ .

كأنه سمفونية صاخبة

عزم العازفون على بث الخوف والرعب.

بحماس وأثارة على رؤوس النائمين الحالمين .

 

أنوار خافتة

وطرقات خالية من المارة .

أعشاش الطيور

متمسكة بالكاد

بين أغصان الأشجار

التي أصبحت عارية تماماً

من أوراقها .

هزُلَ  وأسود عودها

 

صار الوقت متأخراً

وعلي أن أخلد للنوم

وأحلم 

بغدٍ قد يكون أجمل .

بالصباح

بشمس دافئة

وجو هادئ

وزقزقة العصافير

وصوت البلابل

و فيروز الحالمة الهائمة

بحب الجبال والسواحل والشطآن .

 

لعلي  .

أسمع خبرا ً مفرحاً

عن أوطاننا التي هُجرنا

غصباً وظلماً وعدوانا .

سرقوها

ومزقوها

وأمطروها.

بالرصاص والقنابل .

وشردوا الأطفال والعوائل .

وداست

أحلامنا

وآمالنا

بساطيل وأحذية الأراذل .

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ نافذتي على الطريق
نامي فهَذا حظّنا في أن نسَاقَ بلا اتّهامِ
قصيدة بعنوان ﻿سلامٌ على الشيبةِ الساطعة
المدخلية الوهابية داء عضال
عن إعتداء المتنبي على اللواء عبد الكريم خلف..!
مهازل حكّام الخليج
شعر/ حقيقة..التوبة بعد التطبيع..!
القدس تلعنُ زمرة التّطبيع
شعر/ صلاة الحشد
شعر/ ياسومريّ الناي ..ياوجع الجنوب ..
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك