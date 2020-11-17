شعر/ نافذتي على الطريق

سامي التميمي ||
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ليل خريفي
هائج
وأمطار غزيرة
تطرق
أسماعنا
ونوافذنا
وسقوفنا وأبوابنا
صفير الرياح
وفحيح الأشجار
لايكاد يهدأ .
كأنه سمفونية صاخبة
عزم العازفون على بث الخوف والرعب.
بحماس وأثارة على رؤوس النائمين الحالمين .
أنوار خافتة
وطرقات خالية من المارة .
أعشاش الطيور
متمسكة بالكاد
بين أغصان الأشجار
التي أصبحت عارية تماماً
من أوراقها .
هزُلَ وأسود عودها
صار الوقت متأخراً
وعلي أن أخلد للنوم
وأحلم
بغدٍ قد يكون أجمل .
بالصباح
بشمس دافئة
وجو هادئ
وزقزقة العصافير
وصوت البلابل
و فيروز الحالمة الهائمة
بحب الجبال والسواحل والشطآن .
لعلي .
أسمع خبرا ً مفرحاً
عن أوطاننا التي هُجرنا
غصباً وظلماً وعدوانا .
سرقوها
ومزقوها
وأمطروها.
بالرصاص والقنابل .
وشردوا الأطفال والعوائل .
وداست
أحلامنا
وآمالنا
بساطيل وأحذية الأراذل .
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