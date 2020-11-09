الشعر

المدخلية الوهابية داء عضال


عبد الله ضراب الجزائري

تَمدْخلَتِ المدائنُ والجبالُ … وعاثَ بها التَّهوُّدُ والضَّلالُ

فَفَكِّرْ يا أخي في أمْنِ شعبٍ … يُتوِّجُهُ العقيدةُ والنِّضالُ

إذا سادَ التّمدخلُ في بلادي …يطيشُ بها التَّباغُضُ والقتالُ

ويغدو الدِّينُ تكفيرا مُميتاً … يُؤجِّجه التَّلاعُنُ والجِدالُ

وتنهمرُ الدِّماءُ بغير حقٍّ … ويَلتبِسُ المُحرَّمُ والحَلالُ

ألا يا عابدَ السّلطانِ مَهلا ً… ذيولُ العرشِ يَصنعها الرِّيالُ

ذيولُ العرشِ في الدّنيا شيوخ ٌ… يَلُفُّهُمُ التَّخابُرُ والخَبالُ

شيوخٌ يتبعونَ ملوكَ عارٍ … إذا مالوا إلى التَّدميرِ مَالُوا

تأمّلْ في بلادِ العُرْبِ وانظرْ … وأكِّدْ بالوقائعِ ما يُقالُ

شيوخٌ يُحرقونَ النَّاسَ قَهرًا… فَتاوَاهم ْعلى الدُّنيا وَبَالُ **

يُطيعونَ الملوك بلا حياءٍ … كأنَّهمُ الذَّوائبُ والنِّعالُ

لقد دكُّوا بني الإسلام دكًّا … فكم عانى الحرائرُ والرِّجالُ

بَنُو صنعاءَ في لَهَبِ الرَّزايا … وأنيابُ الجريمةِ لا تُسالُ

***

ألَا بُعدا لشيخٍ ساقَ شَعبا ً… إلى حيثُ النَّكائبُ والنَّكالُ

ألاَ بُعداً لِمَجْهلةٍ تَفشَّتْ … هِيَ الدَّاءُ المُدمِّرُ والعُضَالُ

هوامش :

**شيوخ يحرقون الناس قهرا : من باب الساكت عن الجريمة مشارك فيها يتحمل مسؤوليتها امام الله والناس ، وشيوخ الواهبية يدعمون ملكهم في ممارسة الاجرام على المسلمين خاصة في اليمن

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