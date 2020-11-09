المدخلية الوهابية داء عضال

عبد الله ضراب الجزائري
تَمدْخلَتِ المدائنُ والجبالُ … وعاثَ بها التَّهوُّدُ والضَّلالُ
فَفَكِّرْ يا أخي في أمْنِ شعبٍ … يُتوِّجُهُ العقيدةُ والنِّضالُ
إذا سادَ التّمدخلُ في بلادي …يطيشُ بها التَّباغُضُ والقتالُ
ويغدو الدِّينُ تكفيرا مُميتاً … يُؤجِّجه التَّلاعُنُ والجِدالُ
وتنهمرُ الدِّماءُ بغير حقٍّ … ويَلتبِسُ المُحرَّمُ والحَلالُ
ألا يا عابدَ السّلطانِ مَهلا ً… ذيولُ العرشِ يَصنعها الرِّيالُ
ذيولُ العرشِ في الدّنيا شيوخ ٌ… يَلُفُّهُمُ التَّخابُرُ والخَبالُ
شيوخٌ يتبعونَ ملوكَ عارٍ … إذا مالوا إلى التَّدميرِ مَالُوا
تأمّلْ في بلادِ العُرْبِ وانظرْ … وأكِّدْ بالوقائعِ ما يُقالُ
شيوخٌ يُحرقونَ النَّاسَ قَهرًا… فَتاوَاهم ْعلى الدُّنيا وَبَالُ **
يُطيعونَ الملوك بلا حياءٍ … كأنَّهمُ الذَّوائبُ والنِّعالُ
لقد دكُّوا بني الإسلام دكًّا … فكم عانى الحرائرُ والرِّجالُ
بَنُو صنعاءَ في لَهَبِ الرَّزايا … وأنيابُ الجريمةِ لا تُسالُ
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ألَا بُعدا لشيخٍ ساقَ شَعبا ً… إلى حيثُ النَّكائبُ والنَّكالُ
ألاَ بُعداً لِمَجْهلةٍ تَفشَّتْ … هِيَ الدَّاءُ المُدمِّرُ والعُضَالُ
هوامش :
**شيوخ يحرقون الناس قهرا : من باب الساكت عن الجريمة مشارك فيها يتحمل مسؤوليتها امام الله والناس ، وشيوخ الواهبية يدعمون ملكهم في ممارسة الاجرام على المسلمين خاصة في اليمن
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