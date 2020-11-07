عن إعتداء المتنبي على اللواء عبد الكريم خلف..!

عباس كاطع الموسوي ||
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هذه كتبتها عندما استقبل الشارع سهير القيسي باعوك ياوطني الاراذل.........مهداة للمتهالكين لسهير القيسي في المتنبي
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أرى شارع المتنبي
يتشح بالسواد
وتلبدت سمائه بالغيوم السوداء
وهو يعيش نشوة الانتصار
فالفاسدون يحتفلون
الجلادون فرحون
المتطبلون بالامس حاضرون
والقاتلون على منصات الاحتفال مزمجرون
انتم ايها المثقفون راكضون
ومتهالكون على الادعياء
أتحسبون أنكم أوفياء
لتراب وطنكم ودماء الشهداء
وهل نرى على جباهكم
بقايا الطهارة والنقاء
أم انتم منكسرون
هاربون...محاصرون
من ينقذكم وانتم متهالكون
على أصوات النشاز والبغاء
وانت ياوطن الكبرياء
تبقى حصن الاتقياء
الفائزون
الرابحون
قرة العيون
فتوى مرجع
وحشد مقدسون
طاهرون
وأمهاتنا الثكلى
راحلون...ذاهبون الى القبور
واطفال الباذلون
أراهم في وجوم
منذهلون ويتسالون
كان هنا ابائنا
ولكنهم غادروا الى العلياء
ملائكة الرحمن زفتهم
الى اعنان السماء
بعد وداعهم الاخير
وياايها السارقون
فرحة نصر
منهزمون ..خائفون.
.متكسعون في شارع
كان منبغ عطاء.....
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عباس كاطع الموسوي
العراق /بغداد
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