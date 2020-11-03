الشعر

مهازل حكّام الخليج


عبد الله ضراب الجزائري

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يا أيُّها القوم الذين هوى بهمْ … رَكْبُ الحضارةِ في القذى وتَجبَّرُوا

قد صدَّقَ الشيطانُ فيهم ظنَّهُ … فتنكّبوا دربَ الهدى وتغيَّروا

وتديَّثوا إنَّ الدِّياثة عندهمْ … رُغمَ المَعَرَّة والهوانِ تَحضُّرُ

وتخنَّثوا إنَّ التَّخنث َميزةٌ … عند الذين تحضّروا وتطوّروا

وتنذَّلوا إنَّ النَّذالة رِفعة ٌ … عند السّكارى بالهوى وتحرُّرُ

عبدوا المآربَ في الدنا فتهافتوا … خلفَ النُّفوس فاُتخموا وتخدَّروا

سَلكُوا الخيانةَ للمطالبِ والمُنَى …وتكَبكَبوا وتهافتوا وتعفَّروا

أعرابُنا الأجلافُ هدُّوا مجدَنا … حَجَبُوا هُدانا بالدِّماء وكدَّروا

بل قد رَموْا دينَ الهدى وتهوَّدوا … فالزَّيْغُ فيهمْ بالتَّهوُّد يجهرُ

هُمْ ثلَّة الأمراء من مالوا إلى … خِبث اليهود فأُترفوا وتجبَّروا

ليبيا تعاني من مواجِعِ غدرهمْ … فالحُكمُ فيها طائشٌ مُتهوِّرُ

ليبيا تعاني من نتائج كيدهمْ … فالشّعبُ فيها غارقٌ ويُجرْجَرُ

ليبيا تعاني من حَنادِسِ حقدهم … فالدِّينُ فيها واهنٌ يَتقهقرُ

ليبيا تعاني من قذارة سرِّهم …فالطُّهْرُ فيها في الرُّغام يُعفَّرُ

صاروا كلابًا عند أعداء الهدى … من ذا يفكِّر في المصير ويُبصِرُ

أغْرَوْا شيوخا بالمطامعِ فارتضَوْا … ظلم اليهود الغاصبينَ وظاهَرُوا

أسفاً على شَمْلِ العروبة قد غدا … رَثًّا يُمزَّق بالملوك ويُنثرُ

عَزَموا على تفتيته حِرصًا على … ودِّ اليهود الظالمين ليُشهروا

بل هم يهودٌ في الأصولِ وفي الرُّؤى … نهَضُوا لفكِّ رِباطِنا فتستَّرُ

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