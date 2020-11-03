مهازل حكّام الخليج

عبد الله ضراب الجزائري
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يا أيُّها القوم الذين هوى بهمْ … رَكْبُ الحضارةِ في القذى وتَجبَّرُوا
قد صدَّقَ الشيطانُ فيهم ظنَّهُ … فتنكّبوا دربَ الهدى وتغيَّروا
وتديَّثوا إنَّ الدِّياثة عندهمْ … رُغمَ المَعَرَّة والهوانِ تَحضُّرُ
وتخنَّثوا إنَّ التَّخنث َميزةٌ … عند الذين تحضّروا وتطوّروا
وتنذَّلوا إنَّ النَّذالة رِفعة ٌ … عند السّكارى بالهوى وتحرُّرُ
عبدوا المآربَ في الدنا فتهافتوا … خلفَ النُّفوس فاُتخموا وتخدَّروا
سَلكُوا الخيانةَ للمطالبِ والمُنَى …وتكَبكَبوا وتهافتوا وتعفَّروا
أعرابُنا الأجلافُ هدُّوا مجدَنا … حَجَبُوا هُدانا بالدِّماء وكدَّروا
بل قد رَموْا دينَ الهدى وتهوَّدوا … فالزَّيْغُ فيهمْ بالتَّهوُّد يجهرُ
هُمْ ثلَّة الأمراء من مالوا إلى … خِبث اليهود فأُترفوا وتجبَّروا
ليبيا تعاني من مواجِعِ غدرهمْ … فالحُكمُ فيها طائشٌ مُتهوِّرُ
ليبيا تعاني من نتائج كيدهمْ … فالشّعبُ فيها غارقٌ ويُجرْجَرُ
ليبيا تعاني من حَنادِسِ حقدهم … فالدِّينُ فيها واهنٌ يَتقهقرُ
ليبيا تعاني من قذارة سرِّهم …فالطُّهْرُ فيها في الرُّغام يُعفَّرُ
صاروا كلابًا عند أعداء الهدى … من ذا يفكِّر في المصير ويُبصِرُ
أغْرَوْا شيوخا بالمطامعِ فارتضَوْا … ظلم اليهود الغاصبينَ وظاهَرُوا
أسفاً على شَمْلِ العروبة قد غدا … رَثًّا يُمزَّق بالملوك ويُنثرُ
عَزَموا على تفتيته حِرصًا على … ودِّ اليهود الظالمين ليُشهروا
بل هم يهودٌ في الأصولِ وفي الرُّؤى … نهَضُوا لفكِّ رِباطِنا فتستَّرُ
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