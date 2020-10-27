شعر/ حقيقة..التوبة بعد التطبيع..!

قيس النجم ||
عاشت إسرائيل حرة ابية
اللعنة .. اللعنة ... اللعنة ... على الامة العربية
تحت شعار .. التوبة بعد التطبيع!
كن وطنيا غيورا .. أيها القائد الجسور
وطبع مع تل ابيب
سيأكل شعبك العسل والزبيب
وتطرد الغريب ... وتعود بلادك آمنة بهية
يا من تدعي العروبة
الا تهزأ من شعاراتك الأبدية
الا تخجل من كلماتك الهزلية
هذه إسرائيل خنجرا في قلب الوطنية
وانتم تتسابقون كالبهائم
تقبلون الاقدام
وتمسحون مؤخراتكم العفنة بالأعلام
يا ملوك العرب .. يا فخامة الرؤساء .. ومنبع الجرب
سقطت نقطة الحياء ..
تضاجعون نسائكم فوق أسرة الماسونية
بعد الانتهاء
يعزف النشيد الوطني
تصفيق .. تهليل .. ثم تطبيع
ما زال باب التوبة مفتوح
التوبة بعد التطبيع
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