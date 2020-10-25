شعر/ صلاة الحشد

ضحى الخالدي||
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و أذّن في الناس بالحشدِ
و أقم صلاةَ الله بالحشدِ
فهم الطَّهور
و هم الوضوء
و هم ترنيمةُ الوِرْدِ
فقد جاؤوا
كما شاؤوا
جحافلُ تطلب العِزّا
من الله
و بالله
فداموا للوَفا رمزا
ألا يا أيها الداعي
ألا يا أيها الساعي
فرتّل سورة الحمدِ
و لا تسهو
و لا تلهو
و عقّب تسبيحةَ الحشدِ
ترى الاملاكَ محدقةً
اناخَتْ في معسكرهم
تسبّح ربَّها القدوس
تؤازرُهم و تنصرُهم
هم الدينُ العناوينُ
و كيف الدينُ دون جهاد
هم الأملُ
هم العملُ
و هم ترنيمةُ العُبّاد
فقد جاؤوا
كما شاؤوا
جحافلُ تطلب العِزّا
من الله
و بالله
فداموا للوَفا رمزا
فهم الطَّهور
و هم الوضوء
و هم ترنيمةُ الوِرْدِ
ألا يا أيها الداعي
الا يا أيها الساعي
فرتّل سورة الحمدِ
و لا تسهو
و لا تلهو
و عقّب تسبيحةَ الحشدِ
و أذّن في الناس بالحشدِ
و أقم صلاةَ الله بالحشدِ
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