شعر/ خنازير تعتلي مسرحي

محمد السعبري||
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في ليلتي هذه ابحث
عن دجلة
ولَم اجدها
اما الوطن
سرقت عفته
وعرضت في مزاد السياسة
وتلاقفته الساسة
دفعوا فيه ثمنا بخسا
يا للأسف
نعرف الخلل
في زمن العلل
والإرشاد الفوضوي
وتزاحمت في غرفتي
كل من باع وجدانه
كي يقتل حبيبتي
وانا الرجل العجوز
قد انحنى ضهري
قلت حيلتي
وشاب راسي
أقف مكفوف الضمير
مقيد باساور قرود
تعبث في عفتي
أتألم وانا مبتسم
وأمتي ترقص على أوجاعي
وطوابير الخير تستقيل
وخنازير تعتلي مسرحي
فتطربني بأغنية الدهر
مت قهرا
مت سرا
مت فرحا
نحن من استحوذ على سرير نومك
فإنك مباح
وتاريخكم في مهب الرياح.
فمرحى مرحى بمن نصبته الرياح.
.........!!!!
تحياتي.
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