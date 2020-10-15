الشعر

قصة عبرت الشط على مودك، من التراث الشعبي العراقي

25 2020-10-15

 

متابعة ـ سرى العبيدي

 

يقال أنه قد كان في بغداد امرأة لها طفل صغير عمره سبعة أشهر

 و كانت تسكن في منطقة قريبة إلى الشط " نهر دجلة"

و في أحد الأيام ضرب هذا المكان فيضان كبير اجتاح قريتها و وضعت هذه الأم أمام خيارين، فإما ان تعبر الشط سباحة، و إما أن تبقى لتواجه الفيضان،

 و إن عبرت الشط " النهر" فتلك مخاطرة لعدم قدرتها على السباحة و جاء القرار بأن تقطع النهر و تعبر هذا الشط لتذهب إلى الضفة الأخرى الآمنة و كان معها طفلها الصغير  فرفعت ابنها بكلتا يديها فوق رأسها و نزلت إلى الماء

 و بدأت تصارع أمواج النهر العاتية و المتلاطمة من شدة الفيضان

 تارة تصعد إلى سطح الماء لتلتقط أنفاسها و تارة يقوم الموج باغراقها

و ظلت الأم على هذا المنوال و ابنها الصغير كان على رأسها لا يعي و لا يدرك ما تواجهه أمه وما تعانيه في سبيل انقاذه حتى وصلت الأم إلى اليابسة

 و حققت مرادها في انقاذ قرة عينها

و دارت الأيام و كبر الطفل و صارت تشتغل أمه حتى تؤمن له حياة كريمة و تعليم جيد و تخرجه من ضنك الحياة حتى كبر و أصبح غنياً

و حينها كانت الصدمة على قلب أمه عندما أرسلها إلى بيت العجزة بدار المسنين بسبب امرأته التي أصرت إليه و أشارت عليه

فكتبت هذه القصيدة و التي ذاع صيتها

و انتشرت في كل أرجاء العراق و الوطن العربي

 و غناها كثير من الفنانين

 و كان أفضلهم كاظم الساهر

 

 تقول القصيدة

 

عبرت الشط على مودك و خليتك على راسي

كل غطه أحس بالموت و قوة اشهق أنفاسي

 

كل هذا وقلت أمرك

أحلى من العسل مرك

 

وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي

 

عبرت شاطئ أحلامك بتضحيتي و سهر ليلي

و لا مرة قلت ممنون و أنا المنهدم حيلي

 

قول شقصرت وياك وش تطلب بعد أكثر

على صدري تنام الليل

 و أقول ارتاح و أنا أسهر

 

عمر و عيوني بعيونك و إنت عيونك لغيري

فضلتك على روحي و ضاع و إياك تقديري

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