قصة عبرت الشط على مودك، من التراث الشعبي العراقي

متابعة ـ سرى العبيدي

يقال أنه قد كان في بغداد امرأة لها طفل صغير عمره سبعة أشهر

و كانت تسكن في منطقة قريبة إلى الشط " نهر دجلة"

و في أحد الأيام ضرب هذا المكان فيضان كبير اجتاح قريتها و وضعت هذه الأم أمام خيارين، فإما ان تعبر الشط سباحة، و إما أن تبقى لتواجه الفيضان،

و إن عبرت الشط " النهر" فتلك مخاطرة لعدم قدرتها على السباحة و جاء القرار بأن تقطع النهر و تعبر هذا الشط لتذهب إلى الضفة الأخرى الآمنة و كان معها طفلها الصغير فرفعت ابنها بكلتا يديها فوق رأسها و نزلت إلى الماء

و بدأت تصارع أمواج النهر العاتية و المتلاطمة من شدة الفيضان

تارة تصعد إلى سطح الماء لتلتقط أنفاسها و تارة يقوم الموج باغراقها

و ظلت الأم على هذا المنوال و ابنها الصغير كان على رأسها لا يعي و لا يدرك ما تواجهه أمه وما تعانيه في سبيل انقاذه حتى وصلت الأم إلى اليابسة

و حققت مرادها في انقاذ قرة عينها

و دارت الأيام و كبر الطفل و صارت تشتغل أمه حتى تؤمن له حياة كريمة و تعليم جيد و تخرجه من ضنك الحياة حتى كبر و أصبح غنياً

و حينها كانت الصدمة على قلب أمه عندما أرسلها إلى بيت العجزة بدار المسنين بسبب امرأته التي أصرت إليه و أشارت عليه

فكتبت هذه القصيدة و التي ذاع صيتها

و انتشرت في كل أرجاء العراق و الوطن العربي

و غناها كثير من الفنانين

و كان أفضلهم كاظم الساهر

تقول القصيدة

عبرت الشط على مودك و خليتك على راسي

كل غطه أحس بالموت و قوة اشهق أنفاسي

كل هذا وقلت أمرك

أحلى من العسل مرك

وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي

عبرت شاطئ أحلامك بتضحيتي و سهر ليلي

و لا مرة قلت ممنون و أنا المنهدم حيلي

قول شقصرت وياك وش تطلب بعد أكثر

على صدري تنام الليل

و أقول ارتاح و أنا أسهر

عمر و عيوني بعيونك و إنت عيونك لغيري

فضلتك على روحي و ضاع و إياك تقديري