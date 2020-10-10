الشعر

من طرائف الراتب (قصيدة بلغوا الكاظمي راح اذبح البشة)


الشاعر : حسن سعد الحجاج 

الراتب ما اجانه و ردنه نتعشه

بلغو الكاظمي راح اذبح البشه

...

اذبحها العشاي اليوم متحمس

ودمها ايصير ذمة ابرگبة الريس

الراتب راح مني لا نفس لاحس

جوعان وشفتها  اگبالي تتمشى

بلغو الكاظمي راح اذبح البشه

...

گلوله يريس هونك ويانه

خلص راس الشهر والخبر ما جانه

وسرى اعله الباب هالوگفو الديانه

و واحدهم علينه ايدور الحِرشه

بلغو الكاظمي راح اذبح البشه

...

الراتب ما اجاني وتيهت يومي

احلم بيه صرت من صحوتي النومي

صار اسبوع كامل نطبخ اندومي

والمسؤول قوزي منترس كرشه

بلغو الكاظمي راح اذبح البشه

....

والجاري مشيت  وروحي  مفروكه

گالالي اخذلك   ۱۰۰   ابلوکه

وچیس اسمنت من معمل المبروکه

وروح اطبخ ابلوك ابگيمر  امحشى

بلغو الكاظمي راح اذبح البشه

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