شعر/ فقد بلغتِ الروح يومَ التحاسر

قيس النجم||
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موت عاثر
هل تتجنبُ لقاءَ اللهِ؟
لقد بلغتِ القلوبُ الحناجر...
وما صبرُك نهايةَ الطريقِ؟
وأنتَ تتركُ الأحضانَ والمحاجر....
حبلٌ متينُ
يصلُّ الوتينَ
رفوفُ الموتِ
تلتقيكَ المناحر....
هل تقاسمَ أخوكَ السعادةَ معكَ؟
أم سللتَ سيفكَ عليهِ والخناجر...
ستكونُ هادئاً
فوقَ المغتسلِ
فقد بلغتِ الروح يومَ التحاسر....
قدرُك رضيتَ أم أبيتَ
لن ينفعَكَ العلوُ
ولا التصاغر....
أنكرْتَ وغضْبتَ
أفشيْتَ ونسيْتَ
فهلا كفكفتَ دموعَكَ
لحظِكَ العاثر....
قيس النجم/ العراق
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