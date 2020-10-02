شعر/ رسالة القلب الحسيني

✒️ رماح عبدالله الساعدي
..................
سارت الارواح عشقا للحسين
وسبقت اجسادها فهي بشوق وحنين
واجسادنا تتسارع كي تنال شرف الزائرين
والقلوب تهتف بشوق وانين
يا حبيبي يا حسين
والدمع أسرع كي يعبّر عن الحنين
سارت العُشّاق نحو قبلة العاشقين
نحن عشاق الحسين. نحن زوار الأربعين
ياليتنا نحضى باحدى اللقبين
سرنا شوقا للحسين بحب بلهفةٍ بأنين
تتسابق فيها ارواحنا اجسادنا ودمع العين
أنت اين وانا أين سائرون نحو الحسين
فستجيبي يا خطاي واسرعي نحو حبيبي
لا تتأني أو تتعبي في خطاكِ فعين الله ترعاكِ
سيري سيري وارسمي ثورة العشق الحسيني تتجلى باللباس الزينبيي
سر بحبٍ بشوقٍ وصل اليه بلهفة
ودع جراحك بقرب الحبيب تغفى
كل جراح الزمن بقرب الحبيب تطفى.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha