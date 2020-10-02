الشعر

الى الدّب الدّاشر


عبد الله ضراب /الجزائر

***

أنت َالجريمة ُ والرّدى يا داشرُ

أنت َ الخيانة ُ والعميل ُ الأكبر ُ

أنت َ الدَّناءة ُ والخساسة ُ والعمى

لكنَّ قلبك ميِّتٌ لا يشعر ُ

أرصدتَ مالَ المسلمين لذبحهمْ

أو كي يغوصوا في الشِّقاق ويكفروا

قد صرتَ كلبا طائعا ومدرَّباً

للمجرمين من اليهود يُسخَّرُ

دمَّرتَ شاما شامخا في عزِّهِ

بِوحوش إنْس ٍ تعتدي وتزوِّرُ

دمَّرتَ سورية التي تهوى الإبا

فالشّعبُ فيها بائس ٌ يتحسَّرُ

دمَّرتَ أرض الرّافدين مُظاهرًا

بغيَ اليهود وقد طغوا وتجبَّروا

دمّرتَ لبنانَ الشّهامة هاتكاً

عهدَ الأخوَّة فالرُّؤوس تفجَّرُ

دمّرتَ جارا بالمذابح والضّنا

آه ٍعلى يَمنٍ يُباد ُويُطْمرُ

المسلمون يُذبَّحونَ وأنتَ في

بُؤرِ الخنا عند الصَّهاين تَدعَرُ

شوَّهتَ إسلامَ السَّماحة ِبالرَّدى

ووحوشِ بغي ٍ أسرَفوا وتهوَّرُوا

هل غرَّك المالُ الحرامُ ؟ .. فهُنْ به

أوَما تصدِّقُ أنَّ ربَّك أقدرُ

قارون موسى كان دونك في العمى

وهوى وأمسى في الرُّغام يُعفَّرُ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى الدّب الدّاشر
قصيدة عاقبة عبيد الملوك
قصيدة الحبُّ وذباب التطبيع
حكام العرب.....
إنتفاخ القصيدة والتشريح الثقافي
شرور بني سعود
شعر/ (أبوك  مات )
شعر/ اربعين يوم مضت
شعر / دمـعُ القصيـد
قصيدة اعيدي الوصل حانية
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك