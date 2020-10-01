الشعر

قصيدة عاقبة عبيد الملوك


عبد الله ضراب

إنّ الملوك وحوشٌ لا أمان لهمْ .. والواقفونَ على أبوابهمْ قَمْلُ

الذلُّ آيتُهمْ والعارُ غايتُهمْ ... ويُبْعَدُونَ فلا فضلٌ ولا عدلُ

إنِّي رأيتُ وسيماً في مضاربهمْ ... يُزْرِى به عَبَثاً كأنّه بَغْلُ

قد كانَ يَعبدُ طَقعاناً يُقدِّسُهُ ... باسمِ الإله وفي أهوائه يَغْلُو

وَاليومَ تَنبُذهُ فَطُّومُ ناقمةً ... سُحقا له فله الإفلاسُ والذلُّ

تبًّا لمن مدحتْ أنفاسه ملكا ً... هو الكرونا على الأقطار والسُّلُ

فالحقُّ مرتبكٌ يُدميه ذو طمعٍ ... في العرشِ يُعجبه الإفسادُ والغِلُّ

إنِّي لأرمي بسهم الشعرِ من مَرقُوا ... من الملوكِ عن الإسلام او ضلُّوا

أٌبدي مفاسدهمْ للعالمينَ ولا ... أخشى غوائلهم فالشرُّ لا يَعلُو

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