الشعر

حكام العرب.....

75 2020-09-29

  قيس النجم / العراق

 

بحثت بين مجرات مكتبتي وبين دفات الكتب عن عدالة .. ماتت منذ سنين بمطرقة الرياء وسندان الكذب بين رجال الدعارة .. وعباد المال وشيوخ العرب بكى الضمير ... صرخ الضمير سكت الضمير قتل .. وسحت .. وزنى  مات الضمير ترك الشهامة ترجل  ركب العار وهرب الأصيل تهجن وسارت البغال في أول الركب آه منكم يا شيوخ العرب مقصلة الموت تنتظر انتفض الألم ... صرخ الغصب أين العدالة ... أين الرجال؟ الويل لكم يا أشباه الرجال يا ملوك القذارة والجرب يا حكام العرب

 

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