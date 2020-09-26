شرور بني سعود

عبد الله ضراب / الجزائر
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بني ديني بني وطني ... بني الإسلام والعربِ
بلادُ الوحي يحكمها ... يهود الزور والكذبِ
أرادوا الكيد فارتكبوا ... عظيم الغشِّ في النَّسبِ
وجرُّوا امَّة ً غفلتْ ... الى الأرزاء والنِّكبِ
فباعوا القدس وانتفضوا ... لبثِّ الذلِّ والعطبِ
لقد دسُّوا سموم الجهلِ في سيلٍ من الكتبِ
لقد ربَّوْا تيوس هوى ... بلا عقلٍ ولا ادبِ
عبيدٌ للألى ملكوا ... بسوق العرض والطلبِ
فبثوا من جلافتهم ... ظلام الحقد والرِّيبِ
بهم جلبوا لأهل الذكرِ امواجا من الكُربِ
بهم ذبحوا بني الإسلام في صنعا وفي حلبِ
أرادوا كسر عزَّتنا ... بنشر الذُّعر والرَّهبِ
أرادوا ان يجرُّونا ... وراء الكفر كالذَّنبِ
أرادونا بان نؤكلْ ... كعنقودٍ من العنبِ
مُبدَّدة أواصرنا ... زمان الجد واللَّعبِ
ومن أجل العدى بذلوا ... قناطيرا من الذَّهب ِ
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