الشعر

شعر / دمـعُ القصيـد


محمد الجاسم ||

 

.....................

أيها الليلُ إسترِحْ..

قد تمادتْ غيماتُك المستطيلَهْ

أنتَ لمْ تَنَمْ قربَ عرشي العتيدْ

الذي طرَّزتهُ الحكايا النبيلَهْ

إذهب الآنَ

حانَ وقتُ السَّحَرْ

سوفَ تستيقظُ الهمومُ العليلَهْ

*

حينَ يَخْضَلُّ دمعُ القصيدْ

وتشدو عنادلُهُ الوارِفَهْ

يعيشُ بقلبي نداءٌ جديدْ

وتنزو عليهِ رؤىً خائِفَهْ

*

في رصيف الحياةْ

تُساقِطُ أوراقَها الذكرياتْ

فيبكي الشَّجَرْ

فلا اختارَ من بعضِها الفُضْلَياتْ

ولم يَحْمِها من غزيرِ المطرْ

 

ناصريّةُ ـ دورتموند/ألمانيا

8أيلول2020

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