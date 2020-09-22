شعر / دمـعُ القصيـد

محمد الجاسم ||
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أيها الليلُ إسترِحْ..
قد تمادتْ غيماتُك المستطيلَهْ
أنتَ لمْ تَنَمْ قربَ عرشي العتيدْ
الذي طرَّزتهُ الحكايا النبيلَهْ
إذهب الآنَ
حانَ وقتُ السَّحَرْ
سوفَ تستيقظُ الهمومُ العليلَهْ
*
حينَ يَخْضَلُّ دمعُ القصيدْ
وتشدو عنادلُهُ الوارِفَهْ
يعيشُ بقلبي نداءٌ جديدْ
وتنزو عليهِ رؤىً خائِفَهْ
*
في رصيف الحياةْ
تُساقِطُ أوراقَها الذكرياتْ
فيبكي الشَّجَرْ
فلا اختارَ من بعضِها الفُضْلَياتْ
ولم يَحْمِها من غزيرِ المطرْ
ناصريّةُ ـ دورتموند/ألمانيا
8أيلول2020
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