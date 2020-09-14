شعر/ كتاباتي ليست للبيع .

سامي التميمي|| ...................... رسائلي مقالاتي منشوراتي قصائدي ليست للبيع ولا للمنافسة ولا لمسابقات المليون أنها فقيرة معدمة محرومة مقهورة مثل أبناء وطني. شرفهم وخبزتهم . كلمتهم لايتاجرون بقضيتهم ولايهادونون ولايساومون. كتاباتي لايقرأها المترفون المنتفعون الحاقدون المتربصون المتآمرون . هي هوجاء كالبحر المتلاطم تضرب يميناً ويساراً لاتمدح ولاتخضع لرقيب ومقص الحاكم هي وجعي ووجع الفقراء هي صوتي وصوت الشرفاء . هي أهزوجة للأحرار النجباء. هي مثل خبز أمهاتنا لاتحتوي غير الطحين والملح والماء . هي دمعة في عيون الأطفال ورصاصة في عيون الأشرار . هي أمل وضحكةوأصرار للمناضلين المقاومين الثوار .
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