الشعر

شعر/ نعم هذا هو الرد..!


 

د. حسين القاصد||

 

..........................

 نعم ، هذا هو الرد

 نعم ، مهما طغى الضد

 نعم ، والكون والتاريخ والامجاد تحكينا

 نعم ، هانحن نسبقها ومذ كانت امانينا

 نعم نحن لها الأهل

وفي قبضاتنا الحل

 نهضنا ياعراق الله يامن للورى مهد

نعم هذا هو الرد

عراقٌ كله حشدُ

 

 *

 جيوش من تجاعيد هموم الشعب قد هبت

وهزت كل اركان الخيانة حينما ارتدت

 خوارج عصرنا هذا على اقدامنا انكبت

وفرّت عندما أومى الى راياتنا المجد ..

 نعم هذا هو الرد

عراقٌ كله حشد ..

 

 حملنا هيبة الاجداد والامجاد والنخلِ

 وسرنا يادموع الله نرسم فرحة الأهل

 عراق الكل لن يرضى بشيء دونما الكلِ

 سنمسي فوق أرؤسهم وليس لعزمنا حدُّ

 نعم هذا هو الرد

عراق كله حشد

* * *

أتينا من أنين الهور نحمل ثورة القصب

 ورددنا الا تبت بهم حمالة الحطب

وجئناها عراقيين ما ابهاه من نسب

 ضمائرنا الحسين الحر يملأ قلبنا الوجد

نعم هذا هو الرد

عراق كله حشد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ نعم هذا هو الرد..!
شعر/ ليلة عرس الحسين 
شعر/ الطريق ..
شعر/ إلى الشهيد علي رِشم (رحمهُ الله) (الشاعر المُحارِب)
قراءة في قصيدة ( في رحاب الحسين) لعبد الرزاق عبد الواحد
جسر الطف (ما قاله العباس للفرات)
شعر/ سِفْرُ مَطَرٍ مِنَ الطَّف  
شعر/ في نومي المتثائب
( رسالة من الشمر ) الى / الامام الحسين
شعر/ سادن الماء
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك