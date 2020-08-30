شعر/ نعم هذا هو الرد..!

د. حسين القاصد||
..........................
نعم ، هذا هو الرد
نعم ، مهما طغى الضد
نعم ، والكون والتاريخ والامجاد تحكينا
نعم ، هانحن نسبقها ومذ كانت امانينا
نعم نحن لها الأهل
وفي قبضاتنا الحل
نهضنا ياعراق الله يامن للورى مهد
نعم هذا هو الرد
عراقٌ كله حشدُ
*
جيوش من تجاعيد هموم الشعب قد هبت
وهزت كل اركان الخيانة حينما ارتدت
خوارج عصرنا هذا على اقدامنا انكبت
وفرّت عندما أومى الى راياتنا المجد ..
نعم هذا هو الرد
عراقٌ كله حشد ..
حملنا هيبة الاجداد والامجاد والنخلِ
وسرنا يادموع الله نرسم فرحة الأهل
عراق الكل لن يرضى بشيء دونما الكلِ
سنمسي فوق أرؤسهم وليس لعزمنا حدُّ
نعم هذا هو الرد
عراق كله حشد
* * *
أتينا من أنين الهور نحمل ثورة القصب
ورددنا الا تبت بهم حمالة الحطب
وجئناها عراقيين ما ابهاه من نسب
ضمائرنا الحسين الحر يملأ قلبنا الوجد
نعم هذا هو الرد
عراق كله حشد
https://telegram.me/buratha