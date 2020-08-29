شعر/ الطريق ..

سامي التميمي||
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الوصول للعلم .
والوصول للحب ..
والوصول للنصر ..
والوصول للهداية ..
يحتاج الى طريق .
وبعض الطرقات .
فيها الذل والمهانة .
وبعض الطرقات .
فيها الرفعة والمكانة.
عقولنا .
وقلوبنا .
وضمائرئنا .
ومشاعرنا .
وأحاسيسنا.
قد . تهدينا .
وقد . تظلنا .
وقد .. تكون أحيانا .
أرجلنا .. تمشي بنا للمهالك والقبور مغدورينا .
هي .
خطى الطريق .
مهما كثرت الأشواك .
وتباعدت فيها الأفاق .
وفاز بها القتلة والسراق .
مكتوب ..
علينا مشيها .
وأن .. كان .
طويلا .
مقفرا .
مظلما .
ممطرا .
فطريق .
الحرية والعلا .
ليس سهلا كما تضنون.
بل هو ضرب من الجنون .
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