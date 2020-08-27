شعر/ في نومي المتثائب

محمد الجاسم*||
تراءتْ لي النجومُ تتساقط ،
ككلماتِ التَّوْقِ المتلهِّف ،
الوميضُ يُضيءُ العتمة
مثل إطلاقِ النار على هدفٍ سرمدي
الصحوةُ تحترق
وهذا يعني..
أنها ماتزالُ موجودةً حقّا
...
أبحرتُ خلال الأيام الفائتة
مصطحباً الطقس
أتساءلُ بخشيةٍ رمادية
هل مازالت الأوقات وفيةً لذاكراتنا؟
...
السماءُ سخيّةٌ بالغيث
والغَوْثُ مترامي الأشلاء
الأنهارُ تُغدق من مجرياتِها
تراتيلَ الجَدْبِ والنماء
وما زلنا نتساءل
كيف تنمو الأزهار؟
*ناصريَّةُ ـ دورتموند/ألمانيا
23آب2020
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