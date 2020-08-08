الشعر

في فلسفة الوجود والوحدانية  ومدح أمير المؤمنين(عليه السلام)


    شعر: عبد الحسين الجاسم||

تطلّعتُ إلى الكونِ على أجنــحةِ الفِكـْـــــــــــــرَه اذا للفُلْكِ دوراتٌ وأحداثٌ مع الـــــــــــــــــدورَه وقبلي الوهمَ كم خاضتْ عقولٌ من ذوي الخِبرَه فلا كشفَ الى السرِّ الذي أخفتْ يدُ القُــــــــــدرَه * * * أرى سَيْراً وتحريكاً وتغييراً بترتيـــــــــــــــبِ فمِن برجٍ الى برجٍ بإرشادٍ وتبويـــــــــــــــــبِ ومن فصلٍ الى فصلٍ لأوقــاتٍ بتعقيـــــــــــــبِ كأفرادٍ من الجندِ أطاعـوا أمرَ تدريــــــــــــــبِ * * * مَنْ الآمِرُ والناهي ومَنْ ذا ساكنٌ جّــــــــــوَّه وإنْ كانَ على سُمْكٍ فهل يوعزُ من كُـــــــوَّه فلا ذاكَ ولا هذا ولم نشهدْ له فَجْـــــــــــــــوَه تفرّستُ فلم أُدركْ بعينٍ مصدرَ القــــــــــــوَّه * * * وعادَ القهقرى فكري الى الأرضِ وما فيها الى أطوادِها الشُّمِّ وما قوةُ مُرسيهــــــــــــا الى الأنـهارِ اذ تجـري ولم تنضبْ مجاريها الى البحرِ ولم يُمـلأْ الى أشياءَ يَحويهـــــــا * * * الى الصامتِ ذي الروحِ وعندي غيرُ ذي صمتِ فكمْ أفهمَ عصفورٌ عصافيـــرَ من الصّــــــــــوتِ وتدعو الأمُّ كتكوتاً كأنْ قالـــتْ إلى تحتـــــــــــي لكلٍّ لغةٌ قطـعاً على مختـــلفِ النعـــــــــــــــــــتِ * * * أجلْ كلٌّ لهُ عقلٌ على مقدارِ تدريبـــــــــِــهْ وإلّا لمْ يَدُلْ كلبٌ على جانٍ بتعقيبــــــــــِـــهْ كذا الانسانُ كالوحشِ له ميزةُ تأديبـــــــِـــهْ فيا ليتي أرى العقلَ وما أسـرارُ تركيبــــِــهْ * * * كم أستفسرتُ عن كلٍّ مَنْ المأخوذُ في قولِهْ فما فُزْتُ بمدلولٍ سوى القوةِ في كُلِّــــــــــهْ ألِلْقُوّةِ إدراكٌ أنا السائلُ عن مثلــــــــــــــِـــهْ وإلّا اختلَّ تنظيمٌ ولا تنسيقَ في شكلــــــِـــهْ * * * اذا كانَ لها عقلٌ إذنْ ذاكَ هـــــــــــــــو اللهُ إلهٌ خَلَقَ الخَلْقَ وسَيْرُ الكونِ يرعــــــــــــاهُ ولا شُورِكَ بالمُـلكِ ولا تَغْفَلُ عينـــــــــــــاهُ بِـ(كُنْ) كانَ الذي شاءَ وبالقدرةِ سـَــــــــوَّاهُ * * * لهُ الحمدُ على إرسالِهِ الرُّسْلَ معَ الصِّـــدْقِ مصابيحَ دُجى الجهلِ وهادينَ الى الحــــقِّ ولولا خُتِموا وَحْياً بـ(طه) أشرفِ الخَلـْـــقِ لكانَ المرتضى حقاً نبيَّ الغربِ والشـــرقِ * * * تَخَفـَّتْ عِلُّةُ الكونِ كما أُبْهِمَ إيجـــــــــادُهْ وما زالَ كذا حتّى ، بهِ أفصحَ ميـــــلادُهْ فشُمْنا بارقَ الهدي كما بشّرَ إرعـــــــادُهْ إذاً مَنْ كانَ ولّاهُ لحشرٍ حبّـُــــــــــهُ زادُهْ * * * أَدِرْ مذياعَ تاريخٍ وبَصِّرْ فكرةً عَمْيـَـــــــا وَصَفِّ موجةَالحقدِ كَمَنْ يستوضِحُ الفُتْيَـا تَجِدْ تلفـزةَ الحقِّ تُرِيكَ المُثُلَ العُلْيــَــــــــا وتَنْشُرْ لكَ أسراراً لأمرٍ أُخْفِيَتْ طَيـَّــــــــا * * * أُزيحتْ سُحُبُ الغَيِّ وقد ضُوِّءَ ما أظلَــــمْ بمَنْ قالَ سَلوني إنَّ في صدري لَعِلَماً جَـمّْ عليٍّ معجزِ الإنسِ معَ الجِنِّ بما يَعْلـَــــــمْ فذا صدّيقُها الأسمى وذا فاروقُها الأعظـمْ القصيدة في المخطوطة غير مُشَكَّلَةِ الأحرف..تم تشكيلها بالحركات من قبل ولده(محمد الجاسم) البارِّ بذكر والده الأجلّ( الشاعر الراحل عبد الحسين الجاسم) رحمه الله..عسى أن يكون قد وُفِّقَ للمراد. الصورة : بعدسة المصور الفنان الراحل مالك إطيمش في إستوديو (المدينة) للتصوير في شارع الحبوبي (سابقاً) ـ الناصرية1967
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في فلسفة الوجود والوحدانية  ومدح أمير المؤمنين(عليه السلام)
بيروت .. 
ياشريك الصوم والقران والحج ..واتمام الشهادة
شعر/ يا مرفأ الدنيا  
شعر/ بيروت حبيبتي  
شعر/ سيدُ الحبلينِ
شعر/ الى ولدي الجواهري
شعر/ مسلم شريك الطف
شعر/ في إنتظار السكين..!  
شعر/ وطني
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك