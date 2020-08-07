ياشريك الصوم والقران والحج ..واتمام الشهادة

حميد الموسوي
يصطفي ربُك ما شاء..ويؤتي
ملكه من شاء ..
يختارُ..ينصّب
وفقَ مقياس السموات ولوحِ العرشِ
فأختار النبوه
وأولي العزم اصطفى منها
خماسي الكون أهلَ العزم
نوحاً ؛ وخليلَ الله ابراهيم أمه
وكليمَ الله موسى
؛ ويسوعَ الله عيسى
؛ وحبيبَ الله أحمد
ولموسى شاء أن يختار هرونَ عضيدا
ولأحمد
شاء أن يختار حيدر
ولحيدر
كانت الكعبة مهداً
ولحيدر
كانت الكوفة مرقد
ولأمرٍ جعل الله ختام الصوم عيداً
ولأمرٍ جعل الله ختام الحج عيداً
ولأمر جعل الله غدير الخم عيد
الله ياتاج الامامه
الله ياعضد محمد
الله ياسراً تفرد
ياشريك الصوم.. والقران.. والحج..
واتمام التشهد
يا شريك الكعبة السمحاء يازهو الامامه
ياصراط الله يانهج النبوة والرساله ..
ياعلياً عند عرش الله
انواراٍ قناديلا توقّد
أي سرٍّ أودع الرحمن في يوم غدير الخم
بل فيك ..وحدد*
ثم بشّر ..
ثم هدد ؛وتوعد **
ياقسيم النار والجنةِ
يادراً منضّد
اصطفاك الله صديقاً..وفاروقاً..وذانورين
يافقار ..ياقرآن يمشي
انت آصف ..
انت يوشع..
أي آصف؟.. أي يوشع ؟.. أنت أوحد
انت دينٌ ..انت ايمانٌ وتوحيدٌ مجسد
انت للناس جميعا
انت للاديان قطبٌ ودلاله
انت انسانيةٌ تحتضن الكون
وحبٌ..ومساواةٌ ..وحقٌ وعداله
انت تسبيحٌ مدوٍّ
انت آذانٌ على الاكوان تمتد ظلاله
انت معراجٌ لمن رام رضا الرحمن
واشتاق وصاله
وفقَ مقياس السمواتِ ولوح العرشِ
لا وفق تواصيفَ ابي جهلٍ
واشياخ الجهاله
فاز من والاك ياسيفَ العداله
فاز من والاك ياحامي الرساله
نحن بايعناك في الارحام ..في الاصلاب
.. والاعمى سيختار ابن حربٍ
وشياطين الضلاله
نحن بايعناك ...
فليجحد من يجحد و يختار( الُزباله )
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