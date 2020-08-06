شعر/ بيروت حبيبتي  

سامي التميمي||
لاتحزني
أميرتنا
حبيبتنا
الصغيرة .
كثر هم أعداءك .
ولكن
عشاقك
شجعان
متمترسون
مغامرون
فيهم المتخاصمون
ولكن للتضحية يتسابقون .
فكيف لحبيب فارس مجنون
أن يستسلم أو يخون .
أعداءك
قد جربوا
كل شئ
وهذا أخر ماعندهم
هزيمة وخسران
ويجرون أذيالهم منكسرون .
كبيرة
أنت في عيوننا وعقولنا وضمائرنا وقلوبنا .
حزن وبكى
لأجلك
الطيور والحقول
الأنهار والجبال والسهول
وسواحلك الجميلة المفعة بالحب والحياة .
عتية
كبيرة أنت
في تاريخك
وعمقك وعنفوانك
وعنادك . وتضحياتك
زاهية
جميلة بكل شئ
تينك وكرمك تفاحك الكبير الزاهي الملون كأنه مصابيح تزين جبالك الخضراء
وأشجار الأرز الزيتون .
هام بك
وتغنى بك
وكتب عنك
كل الفلاسفة والشعراء
المحدثون والفنانون
الفلاحون . والصيادون الحالمون . والعاشقون.
الأنفجارات
والأغتيالات
والنكبات والفتن والحروب .
جربناه من قبل
لن تنال من .
جميلتنا
وأميرتنا
بيروت .
سنضمد
جراحك
بعباءاتنا
بعصاءبنا
وكوفياتنا .
وستبقين
في عيوننا
أجمل عروسة وأميرة للحب
يا .بيروت
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