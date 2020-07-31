شعر/ سيدُ الحبلينِ

قيس النجم / العراق ||
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هكذا أنتَ دونما خجلُ
تسقني الكأسَ الذي كنتَ معي
وغيري بهِ ثمِلُ
هكذا أنتَ ....
يا سيدَ الحبلينِ
قِردٌ تقفزُ...
لا كللٌ ولا مللُ
مالي ومالكَ ...
غيرَ العرضِ والطلبِ
أنتَ تبيعُ...
وأنا الغشيمُ السَطلُ
أشتري الكلامَ منكَ ..
دونَ منفعةٍ
ولا طعمٌ بهِ ..
ولا خيرٌ ..
ولا أملُ
دعِ الكلامَ ..
لأهلِ العلمِ والخُطبِ
كفى ورعاً... آهٍ منك..
وأنتَ الإثمِ والزللُ
سقطَ القناعُ ...
ورأسُ الذئبِ يرعبُني
فإخلع ثيابَ الدينِ..
أيُّها الحملُ
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