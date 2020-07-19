سامي التميمي|| كان حلم ياوطني . بفراش دافئ وثير . بين جدران . وسقف بيت كبير . تملأه أشجار الفاكهة وزهور النرجس وعطر الياسمين . وعيون عذبة . وخرير الماء . وأصوات البلابل . وزقزقة العصافير . نسمعهم كل حين . كان حلم ياوطني . بمدرسة . وكتب ودفاتر وأقلام . ولعب. ولهو . ومشاكسة وضحك . وعبث طفولي . كان حلم ياوطني . بلعبة جميلة . وشكولاتة طيبة . وملبس جديد . ويوم ضاحك . وفرح طفولي . كان حلم ياوطني . أن أغتسل وأتعطر . وأمشط شعري . وأحتضن . وأغفو . فوق صدر وعلى ذراع أمي وأبي . ياوطني .. سرقوك . الساسة . مثلما . سرقوا . أحلامنا . وأمالنا . وضحكات طفولتنا . برائتنا وأعمارنا . ولكن تأكد .. ياوطني . حبك . باق فينا . رغم معاناتنا . وطني . أنت . وأحلى وطن . 2020/7/19اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام https://telegram.me/buratha