شعر/ عذرا .. لن ...!  

سامي التميمي ||
لن .. أسكت .
لن .. أجامل .
لن .. أخاف .
لن .. أهدأ .
فالوطن .. يعني الخبز .
الوطن .. يعني السكن .
الوطن .. يعني العمل .
الوطن .. يعني الحرية .
الوطن .. يعني الأمان .
الوطن .. يعني الكرامة .
غير ذالك .
هو سجن كبير .
للعيش الحقير .
هو ضياع للعمر .
وللمصير .
هو أبحار في سفينة
قائدها أبله
وفاقد التدبير .
عذرا ..
لن أسكت بعد اليوم .
عن أطفال يفترشون الشوارع والساحات .
ومرضى وكبار السن يموتون كل يوم بالعشرات .
بيوت هدمت وشوراع خربت وأموال سرقت .
وعم الحزن والأهات .
لاتنعتني .. بالمتأمر .
والخائن .
وتحوم فوقه الشبهات.
ولاتحضر لي التهم والويلات .
أنا .. أحلم بوطن .
لايسرق أمواله . الصياع .
ولاينام أطفاله . جياع .
ولايحرق ربيعه .. الرعاع .
الوطن ..
في مخيلتي .
وقلبي وضميري .
لوحة جميلة تطرزه .
أنواع الزهور والفراشات .
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