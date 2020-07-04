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قيس النجم ...................................... في بلدي ضحكتُنا قرضٌ واجبُ السداد بلدٌ كانَ يُسمى أرضَ السواد أرضٌ مازالتْ موطنَ الأجداد إرثٌ كسبناهُ يحمل .. دمعاً .. وحزناً وموتاً وحداد والمراضعُ كخطايا تعشعش في الأجساد تراكمتْ لواعجُ الهم وخلفَ لحود الصبر للقوارير والأحفاد... في بلدي عابر السبيل والمسكين وقوداً لمدفئة "الحجي" إما الرعاعٌ أصبحوا الأسياد ونثروا الأحلام فوقَ توابيت المعاد ألم يحنْ لقوافل الشموع أن تهدئ ولسمراءَ التقاطيع أن ترقد بسلام ألم نكن حبراً للتأريخ وطُوعٌ وشهاد. ضحكتُنا قرضٌ واجبُ السداد ما زالت ضحكتنا موروث بنيت من رحم الاوجاع في بلدي رسموا تمثالا فعبدوه تمثالٌ على شكل دينار فسجدوا امامه في بلدي بعض الناس لا يفقهون وضعوا التمثال في قاعة ملهى وعينوا احسن قواد واقدمهم حارساُ عليه دينار الملهى يحكمنا.... يا بلدا انتشى من كثر الفساد والفجور ان كان الحارس قواداً قد ضاع شرف الدينار في بلدي ضحكتنا قرضٌ واجب السداد